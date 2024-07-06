Митрополит Епіфаній, духовенство ПЦУ і віряни вшанували тернопільську чудотворну ікону Божої Матері

30 червня у день Всіх святих та свято чудотворної ікони Божої Матері «Тернопільської», Предстоятель автокефальної Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію у кафедральному храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього м. Тернополя. На церковному подвір’ї дорогого гостя зустріли парафіяни, які радісно вітали Блаженнійшого Митрополита з прибуттям до древньої святині міста.

В цей святковий день за богослужінням Предстоятелю співслужили: митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, митрополит Рівненський і Острозький Іларіон, митрополит Дніпровський і Січеславський Симеон, архієпископ Луганський і Старобільський Лаврентій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей, архієпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, правлячий архієрей Тернопільсько-Бучацької єпархії архієпископ Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан, єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, єпископ Богуславський Арсеній, настоятель кафедрального храму протоієрей Димитрій Лисак та численне духовенство.

Після прочитання Євангелія Митрополит Епіфаній виголосив першосвятительське слово проповіді під час якої зазначив: «Серед усіх святих, безперечно, найперше місце належить Божій Матері. Бо Вона з усіх людей має найближче єднання з Богом завдяки Своєму особистому життєвому подвигу праведності; але також і тому, що Вона одна в особливий спосіб послужила тайні Боговтілення – на Неї зійшов Дух Святий і тому Вона стала Богородицею, народивши Спасителя світу. І нині ми, вшановуючи всіх святих, у цьому храмі під час нинішньої соборної служби особливо прославляємо Пречисту Діву Марію, Яка через Свій чудотворний Тернопільський образ подає чудесну допомогу тим, хто з вірою звертається до Неї.

Ми дякуємо Богові за велике благословення для нашого краю, адже від сходу до заходу, від півночі до півдня всі краї нашої великої України втішаються благодатною опікою Богородиці, мають численні святині, пов’язані з явленими Нею чудесами. І однією з таких святинь є Тернопільський образ Богородиці, перед яким ми сьогодні підносимо нашу спільну молитву, просячи у Пречистої Владичиці та у всіх святих перемоги над ворогами видимими і невидимими. Просимо досягнення якнайшвидше справедливого миру для України, просимо захисту і допомоги для наших воїнів, просимо заступництва для тих, хто під владою російського агресора страждає в окупації та в неволі. І нехай за молитвами Пречистої Діви, за заступництвом всіх святих Господь подасть нам те, що буде на благо».

Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини й мирних жителів.

Окрім того, Блаженнійший Митрополит Епіфаній привітав обласного благочинного протоієрея Володимира Якубишина з ювілеєм 60-річчя від Дня народження і настоятеля кафедрального храму Димитрія Лисака з 35-літтям служіння у храмі подарувавши іменні хрести.

Після відпусту архієпископ Тихон привітав присутніх з величним святом та подякував усім за спільну святкову молитву. Особливу вдячність владика Тихон висловив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію і прибувшим архіпастирям побажавши всещедрої допомоги Пресвятої Богородиці.

Відтак духовенство разом з вірянами урочистою хресною ходою пройшли від кафедрального храму Воздвиження Чесного Хреста Господнього до кафедрального собору Різдва Христового, де спільно у молебні піднесли молитви до Покровительки міста Тернополя Пресвятої Богородиці перед Її чудотворною іконою «Тернопільською». На завершення присутні помолилися на могилі Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Мефодія (Кудрякова).