Мистецтво без бар’єрів: у Тернополі відбувся показ короткометражок «KamerFilm»

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся відкритий показ короткометражних фільмів, створених під час майстерні «KamerFilm: колір рівних відтінків». Подія зібрала творчу молодь, викладачів, митців і всіх, хто цікавиться сучасними формами відеомистецтва.

Глядачам представили чотири імерсивні короткометражні роботи, створені на основі візуальних мотивів Соні Делоне та Ванесси Белл. Автори працювали з кольором як із самостійною мовою — динамічною, емоційною та такою, що захоплює увагу без пояснень.

Особливістю показу стала доступність для людей з порушенням слуху: захід супроводжувався перекладом жестовою мовою, який забезпечила Уляна Новаковська, вчителька Тернопільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. Серед глядачів були й учні цієї школи.

У межах показу презентували чотири фільми:

«Коло» (реж. Ангеліна Турська),

«Charleston in abstraction» (реж. Надія Зимовець),

«Забуті кольори» (реж. Марія Руда),

«Вона вкрала картину Соні Делоне» (реж. Олекса Конопелько).

Освітню програму «KamerFilm» супроводжувала міжнародна команда менторів — режисери, композитори, мистецтвознавці та фахівці з візуального й звукового мистецтва.

Організатором події виступила ГО «Мистецький фестиваль “Ї”». Проєкт реалізовано за підтримки програми Британської Ради «Підтримка культурної діяльності в Україні за участю Великої Британії».

Показ у Тернополі ще раз підтвердив просту річ: сучасне мистецтво має бути відкритим, видимим і доступним для всіх — незалежно від досвіду чи обмежень.