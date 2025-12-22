Мистецтво без бар’єрів: у Тернополі відбувся показ короткометражок «KamerFilm»

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся відкритий показ короткометражних фільмів, створених під час майстерні «KamerFilm: колір рівних відтінків». Подія зібрала творчу молодь, викладачів, митців і всіх, хто цікавиться сучасними формами відеомистецтва.
Глядачам представили чотири імерсивні короткометражні роботи, створені на основі візуальних мотивів Соні Делоне та Ванесси Белл. Автори працювали з кольором як із самостійною мовою — динамічною, емоційною та такою, що захоплює увагу без пояснень.
Особливістю показу стала доступність для людей з порушенням слуху: захід супроводжувався перекладом жестовою мовою, який забезпечила Уляна Новаковська, вчителька Тернопільської спеціальної школи Тернопільської обласної ради. Серед глядачів були й учні цієї школи.
У межах показу презентували чотири фільми:
«Коло» (реж. Ангеліна Турська),
«Charleston in abstraction» (реж. Надія Зимовець),
«Забуті кольори» (реж. Марія Руда),
«Вона вкрала картину Соні Делоне» (реж. Олекса Конопелько).
Освітню програму «KamerFilm» супроводжувала міжнародна команда менторів — режисери, композитори, мистецтвознавці та фахівці з візуального й звукового мистецтва.
Організатором події виступила ГО «Мистецький фестиваль “Ї”». Проєкт реалізовано за підтримки програми Британської Ради «Підтримка культурної діяльності в Україні за участю Великої Британії».
Показ у Тернополі ще раз підтвердив просту річ: сучасне мистецтво має бути відкритим, видимим і доступним для всіх — незалежно від досвіду чи обмежень.