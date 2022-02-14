Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко висловив свою позицію щодо ситуації, яка склалася на кордоні з агресором.

У ефірі «4 каналу» він заявив, що Україна має потужну світову підтримку і великі шанси виграти війну.

– Більше десяти разів у ХХ ст. проголошувалася Незалежність України. Зважаючи на різні внутрішні та зовнішні фактори, на жаль, зберегти державність тоді не вдалося. У наш час в України є підтримка в світі. Переконаний, що нас чекає перемога та успіх. Загрозою для нас є те, що Путін та Байден в Женеві домовилися про легалізацію «Північного потоку 2», а також Мінські домовленості, які попередня влада підписала на догоду Кремлю. Ті умови сьогодні не влаштують Британію, яка вийшла з ЄС. Сьогодні вони не бачать перспектив у формуванні нової вісі – Париж, Берлін, Москва, а в перспективі – Пекін. Формування такої вісі ставить під загрозу існування англосаксонської системи, – зазначив Михайло Головко.

Путін не буде починати війну, оскільки розуміє, що його чекає поразка, переконаний голова Тернопільської обласної ради.

– Ми маємо потужного союзника — Велику Британію. Нас підтримують Польща, Туреччина, країни Прибалтики. Об’єднавши усі геополітичні моменти, які складаються на нашу користь, маємо реальні шанси виграти війну. Але, думаю, вона взагалі не відбудеться. Путін не буде починати війну, знаючи, що програє, бо перемоги він не отримає точно. РФ чекає велика поразка – військова, економічна, політична. За рекламу вторгнення тільки упродовж одного дня Московська біржа втратила більше 20-ти мільярдів доларів, – підкреслив Михайло Головко.

Декілька років тому «Свобода» наполягала на тому, що необхідно створювати міцну «Балто-Чорноморську вісь», яка стане противагою, додав Михайло Головко.

– Ми сьогодні, на жаль, бачимо тісний союз Франції та Німеччини з Москво. Їм він вигідний. Для нас несе загрозу існуванню України, – резюмував Михайло Головко.