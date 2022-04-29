Бійці легіону «Свобода» відважно боронять Україну. У складі батальйону воюють депутати Тернопільської обласної ради та багато хлопців з нашої області. Разом з волонтерами напередодні Великодня відвідав військових на передовій і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
«Дякуємо Тарасу Гуфрію та громаді міста Чикаго за допомогу у придбанні тепловізора для захисників.
Щоб наші військовослужбовці змогли відчути родинне тепло у день найбільшого християнського свята — Воскресіння Христового, завезли їм пасочки та гостинці від наших господинь з Тернопільщини, – зазначив Михайло Йосифович. – Дякуємо всім нашим воїнам, які зараз захищають Батьківщину в найгарячіших точках та мужньо знищують ворожу орду! Віримо у вас! Просимо в Господа благословення! Все буде Україна!»
Тернопільський військовий Роман Мельник подякував волонтерам, добродійникам, зокрема і голові Тернопільської облради за значну підтримку:
«Усе доставили хлопцям: тепловізори, каліматорні приціли, кришки з планками Пікатіні, квадрокоптери, планшети, павербанки, тактичні та балістичні окуляри, рукавиці».