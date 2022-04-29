«Дякуємо Тарасу Гуфрію та громаді міста Чикаго за допомогу у придбанні тепловізора для захисників.

Щоб наші військовослужбовці змогли відчути родинне тепло у день найбільшого християнського свята — Воскресіння Христового, завезли їм пасочки та гостинці від наших господинь з Тернопільщини, – зазначив Михайло Йосифович. – Дякуємо всім нашим воїнам, які зараз захищають Батьківщину в найгарячіших точках та мужньо знищують ворожу орду! Віримо у вас! Просимо в Господа благословення! Все буде Україна!»