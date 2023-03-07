Михайло ГОЛОВКО: «Налагоджуємо співпрацю з партнерами з Франції»

Перспективи співробітництва із Францією на час війни та після нашої перемоги обговорив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко разом із Надзвичайним та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні паном Етьєном де Понсеном.

«Від себе особисто та від усього депутатського корпусу Тернопільської обласної ради в особі Високоповноважного пана Посла висловив глибоку вдячність Франції за допомогу та підтримку територіальної цілісності нашої держави у зв’язку з російською агресією, а також подякував французьким благодійникам за гуманітарні вантажі, які отримали громади Тернопільської області для внутрішньо переміщених осіб та українських військових», – повідомив голова облради.

У ході зустрічі Михайло Йосифович звернув увагу на інвестиційну привабливість Тернопільщини та можливості використання її виробничого та експортного потенціалу з врахуванням конкурентних переваг порівняно з іншими регіонами. Очільник краю зазначив, що вигідне розташування області, її економічний та інтелектуальний потенціал, позитивні приклади реалізації потужних проектів із залученням іноземного капіталу можуть дати поштовх активному розвитку двосторонніх відносин у сільському господарстві, переробці сільськогосподарської продукції, впровадженню альтернативних джерел енергії та інших напрямках діяльності.

«Я запросив французьких партнерів та інвесторів до співпраці і в цих сферах. А також обговорили можливість проведення спільного україно-французького бізнес форуму на Тернопільщині цього року. Не оминули увагою і проблем в гуманітарній сфері – освіті та медицині. Зазначив і про можливості співпраці в галузі туризму та культури», – зауважив пан Головко.

Розглянули з французькою делегацією й питання щодо налагодження співпраці між Тернопільською областю та одним із регіонів Франції.

«Сподіваємось, що наші напрацювання стануть доброю основою для подальшої конкретної співпраці між Тернопільщиною та її потенційними партнерами з Франції», – сказав на завершення зустрічі Михайло Йосифович.

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