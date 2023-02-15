«М’ясні» атаки, новітні шахеди, ракетний терор: нам потрібно зброю і ще раз – зброю!

Чергове місто-руїна Вугледар. Місто-привид – у пилюзі вибухів, обпалене, зчорніле, де на людське життя не поставлять й ламаного гроша. Бо там бійня. Кажуть, Бог подорожує інкогніто. Чи був він там?.. На аерознімки цього міста дивитися без стискування серця неможливо. Захисти, Господи, наших воїнів.

Попри оптимістичні повідомлення про масові втрати росіян у Вугледарі і їхні нищівні поразки у спробах захопити місто, усвідомлення того, що наші воїни у цьому смертоносному вихорі теж кладуть голови, що колись квітуче місто фактично стерте з лиця землі, додає драматизму воєнних подій.

Ворожі пропагандисти скромно говорять, що у Вугледарі усе йде за планом, але це не відповідає дійсності – геть не за планом, бо тисячі їхніх людських втрат і жодного просування. Так звані «м’ясні атаки» не дають результату, а фахівці уже порівнюють те, що діється під Вугледаром, з подіями під Ржевом під час Другої світової війни, коли полководець Жуков торував кожен метр горою загиблих. Саме тоді Жуков промовив сумнозвісну фразу: «Бабы еще нарожают».

Про те, що Вугледар стоїть, стверджують й іноземні розвідки. Втрати ворога колосальні – у звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії, який був нещодавно опублікований у Twitter, сказано, що за останні два тижні росія, ймовірно, втратила найбільше солдатів після першого тижня з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року.

Розрахунок путіна – велика перевага у людській масі, наш розрахунок – у збройній перевазі. Лише достатня кількість сучасної ефективної зброї забезпечить нам перемогу.

Чи маємо ми зброю? Нещодавно джерело Financial Times у розвідці неназваної західної країни розповіло, що Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів. Зокрема, видання наводить таку оцінку: українська армія витрачає 5 тисяч снарядів на день – стільки невеликі країни закуповують за цілий рік. При цьому російська армія, за оцінками, витрачає вчетверо більше.

Країни НАТО вступають у «логістичну гонку» з росією у спробі доставити критично важливі боєприпаси української армії, пише Financial Times.

«Швидкість західних поставок матиме вирішальне значення для спроби росії повернути ініціативу у війні», – сказав високопоставлений представник західної розвідки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не називав конкретні цифри, проте також сказав, що «поточні темпи витрачання боєприпасів України в багато разів вищі за наші нинішні темпи виробництва».

Він, втім, висловив упевненість, що країни НАТО зможуть наростити виробництво, щоб не лише продовжувати постачати боєприпаси Україні, а й заповнити власні запаси.

Очікується, що постачання та виробництво боєприпасів стануть найважливішою темою обговорення на черговій зустрічі у форматі Рамштайн, під час якої також відбудуться дебати щодо можливості відправлення Україні винищувачів.

Минулого тижня у фокусі світових ЗМІ були закордонні поїздки нашого Президента. Виступи українського лідера приковували пильну увагу, віталися оплесками, і це виглядало щиро.

Президент має дуже професійних спічрайтерів – те, що він говорить, зачіпає за душу. Основні меседжі – свобода, хоробрість як уособлення українського народу. Світові варто нагадувати, що Україна – не просто ласий шмат для агресора, а вільні, красиві у всіх сенсах люди. Президент закликав надати літаки-винищувачі й іншу зброю. Наразі блискавичної реакції немає, власне, багато чого відбувається за лаштунками, тому робити якісь поспішні висновки зарано.

Очевидно одне: зволікання вартує нам дуже дорого. Закарбувалися слова польського президента Дуди: якщо затягувати з наданням зброї, росія виграє. Найближчий сусід з обойми нової Європи так переконує стару Європу не зволікати, а нам це словосполучення «росія виграє» дуже ранить серце… Такий фінал неприпустимий.

То чи нададуть нам винищувачі? Кожна країна сама має вирішувати, чи надавати Україні бойові літаки. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Це все суверенні рішення. Якщо країна НАТО чи навіть країна, яка не входить до Альянсу, хоче надати Україні такі можливості, як винищувачі, це, безперечно, їхнє рішення», – наголосив представник Білого дому.

Він прокоментував заяви про готовність Великої Британії забезпечити навчання українських пілотів на реактивних винищувачах стандартів НАТО. Й додав, що якщо українці збираються отримати західні літаки, то їм необхідно буде навчитися літати на них.

Усвідомлення такої необхідності є, так президентка Європарламенту заявила: «Кожен наданий Україні літак – це ще один день свободи та миру».

Військові аналітики сходяться на тому, що винищувачі таки нададуть, а надто зважаючи на загрозу нового наступу росіян.

Той же Кірбі нещодавно констатував, що США та союзники протягом останніх тижнів збільшили постачання військової допомоги в Україну, щоб допомогти Збройним силам України підготуватися до того, що “росіяни можуть планувати навесні”. Кірбі вважає, що ближче до весни бої, ймовірно, стануть жорстокішими.

“У нас залишається завдання підтримувати Україну, щоб вона могла досягти успіху на полі бою. Щоб, якщо і коли Володимир Зеленський вирішить, що настав час вести переговори і сісти за стіл, він міг вирішити цю проблему. Він зможе зробити це в дипломатичний спосіб, якщо відчуватиме силу за спиною. Яка, як він знає, знадобиться йому в цих переговорах”, – підсумував американський урядовець.

Щоденні зведення Генштабу ЗСУ містять фразу: «Загроза ракетних ударів зберігається». Ось така статистика: 728 ракет за чотири місяці випустила терористка росія по Україні. У жовтні — 210 ракет; у листопаді — 190 ракет; у грудні — 235 ракет; у січні — 90 ракет. 10-11 лютого теж була масована атака.

Усім зрозуміло, що повітряний терор не завершиться – і ракетами, і шахедами. До того ж росія отримала від Ірану два нових типи сучасних безпілотників далекого радіусу дії – Shahed 191 і 129. Окупанти будуть використовувати їх для нових атак на Україну.

За даними ЗМІ, нове озброєння до Росії було доставлено контрабандою за допомогою човнів та іранської державної компанії.

Це трапилось після того, як частина російського командування побувала з візитом в Ірані у листопаді 2022 року, де і було продемонстровано дію БПЛА. Особливістю безпілотників Shahed 191 і 129 є те, що вони можуть доставляти бомби за вказаними координатами та повертатися до місця вильоту цілими й неушкодженими.

Пишу ці рядки у вівторок вранці – і знову тривога, уся Україна почервоніла. Хтозна, яку біду несе грізне попередження…

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів, а також здійснив 55 атак МЛРС. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою по Україні. Однак наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється.

Що на фронтах? За даними Генштабу, основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на наступальних операціях у напрямках Куп’янська, Лиманська, Бахмуту, Авдіївки, Новопавлівки. Російські сили зазнають значних втрат. ЗСУ вживають додаткові заходи для посилення оборони. Ворожі пропагандисти заявили про взяття росіянами селища Червона Гора біля Бахмуту, але наше військове керівництво це спростувало – Бахмут стоїть і бореться.

Ми вистоїмо і поборемо. Нещодавно побачила відео з привидом з минулого Азаровим. Він обурювався, мовляв, як це 93 проценти українців готові боротися? Без світла, без роботи – на що вони сподіваються? Він не читав свіжої статистики: переважна більшість українців готова боротися навіть під загрозою ядерного удару. Втім, йому це не збагнути…

Ольга КУШНЕРИК