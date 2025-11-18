«Ми не просто вчимо, ми допомагаємо відновитися через мистецтво» Інтерв’ю із засновницею мистецького хабу «Освітній артпростір «ЛІРА» Ларисою Римар

У Тернополі для усіх тих, хто прагне опанувати нове хобі, розвинути творчі навички чи відновити своє ментальне здоров’я, а головне – знайти внутрішній спокій, подолати стрес і відчути себе частиною дружньої спільноти, відкрив двері унікальний мистецький хаб «Освітній артпростір «ЛІРА».

Гасло Простору – «Відновлення через мистецтво». Його засновниця й ініціаторка ідеї створення мистецького простору, який уперше на теренах Тернопілля поєднав можливості освітнього розвитку для кожного, хто цього потребує, та релаксу й відновлення, Лариса Римар переконана, що доступ до мистецтва і творчості є життєво необхідним для усіх містян і жителів області, що це найкращий спосіб допомогти людям відновити душевну рівновагу, зміцнити психологічну стійкість та розкрити свій потенціал, а, можливо, й талант.

– Ларисо Іванівно, як виникла ідея створення такого універсального освітнього мистецького простору? У Тернополі є заклади, де навчають музиці, майданчики, де можна познайомитися з мистецтвом. Чим «ЛІРА» унікальна?

– Освітній артпростір «ЛІРА» – це справді унікальний мистецький хаб, адже працює не лише для дітей, молоді, а й для дорослих, і поєднує навчання, культурний розвиток та творчу реалізацію. Не дарма наше гасло – «Відновлення через мистецтво». Досвідчені викладачі щодня проводять інноваційні освітні заняття з різних видів мистецтва, майстер-класи для дітей і дорослих.

Тільки у нас знайдеться заняття для кожного! Поки діти займаються з арттерапевтом чи логопедом, мама чи тато має можливість навчатися на тому чи іншому музичному інструменті, або ж відвідати курс занять із психотерапевтом. Тут відбуваються виставки та заходи, що сприяють розвитку творчих здібностей, креативного мислення для тих, хто потребують спілкування, забезпечуючи і для молодих, і для людей поважного віку психоемоційне розвантаження та відновлення.

Цінність такого закладу, щонайперше, полягає у потребі переважної кількості українців долати негативний вплив війни засобами мистецтва, по-друге, у Тернополі немає закладу такого різнопланового типу. Зауважте, що мистецькі освітні установи працюють переважно з дітьми та молоддю. Дорослі, які проявляють свої творчі здібності у зрілому віці, не мають можливості навчатися мистецтву, окрім як у репетиторів. Особливо це важливо для людей, які пережили стресові розлади через війну.

В артпросторі «ЛІРА» проводять:

навчання для дітей та дорослих: музичне мистецтво (навчання гри на фортепіано, гітара, скрипка, вокал, бандура), ораторське та акторське мистецтво, інше;

майстер-класи: (вишивка, декупаж, бісероплетіння, в’язання, тощо);

групові: малювання, музична грамота/сольфеджіо, хорове мистецтво, культура мовлення, арттерапія, психотерапевтичні зустрічі, програми турботи про фізичне здоров’я;

освітні проєкти для працівників культури та соціальної сфери (курси підвищення кваліфікації, майстер-класи);

екскурсійні послуги;

роздрібний продаж сувенірної та подарункової продукції;

конференц-послуги для ГО та бізнесу;

навчання цифровим технологіям у мистецтві.

– Так, це слушна думка і чудова ідея. Мені доводилося зустрічатися із людьми, яким за 50 і які з дитинства мріяли навчитися музикуванню. Не для загалу, а для себе. Але раніше такої можливості вони не мали. Ви робите їхні мрії реальністю?

– Досвідчені педагоги навчать слухати музику, грати на інструментах за вибором. Заняття музикою, живописом чи театром дозволяють як дітям, так і дорослим безпечно проживати та виражати складні емоції. Це особливо важливо для тих, хто постраждав від стресу чи війни, оскільки мистецтво є потужним інструментом психологічної розрядки та відновлення.

Адже у світі, де домінує цифровий шум, швидкі темпи та інформаційне перенасичення, особливо після пережитих травматичних подій, комплексний мистецький розвиток стає не просто бажаним доповненням, емоційним розвантаженням на кожен день, а й життєво необхідним елементом для ментального здоров’я та успішної самореалізації для кожного з нас.

– Ви згадали про досвідчених педагогів, які працюю у «ЛІРІ». Для того, аби доросла, реалізована у своїй професії людина була впевнена у тому, що навчання чи психотерапевтичні послуги, які надає «ЛІРА», ефективні, їй потрібно бути впевненою у високій кваліфікації тих, з ким вона працюватиме.

– Так. Ефективність навчання та психотерапевтичних послуг прямо залежить від кваліфікації фахівців. Для дітей і дорослих, які цінують свій час та якість послуг, ми пропонуємо роботу лише з перевіреними професіоналами, які мають не лише дипломи, а й реальний практичний досвід.

Викладачі музичних класів (вокал, фортепіано, бандура, скрипка) — це педагоги вищих категорій, діючі артисти, які мають успішний досвід роботи як зі звичайними учнями, так і з особами, які потребують спеціального підходу. Висококваліфіковані психологи, викладачі культури мовлення, арттерапевти допомагають упевнено почуватися у будь-яких ситуаціях, урівноважувати психоемоційний стан, відновлюючи загальний стан здоров’я. Наші відвідувачі, за їх відгуками, задоволені уроками, майстер-класами.

Тож наші відвідувачі, обираючи «ЛІРУ», обирають не лише простір, а й високу якість послуг, які надають наші викладачі, підтверджену роками практики та постійним професійним розвитком.

– Сучасні школи, робоче середовище часто акцентують увагу на логіці, аналізі та швидкому досягненні результатів. Це нерідко перевантажує нервову систему, призводить до стресів. Окрім цього величезною проблемою сучасного життя є брак спілкування. Чи пропонуєте ви, окрім навчання, виставок, концертів, заходи, які б об’єднували людей, які відвідують ЛІРУ?

– Ми прагнемо, щоб це було не просто відвідуванням, щоб приходили до нас як до родини, яка щиро рада кожному. Щоб той, хто до нас навідається, відчував себе вдома, де затишно, спокійно, де є взаєморозуміння, добро і любов.

Погодьтеся, сьогодні люди шукають не просто заняття, а спосіб відновитися від щоденного стресу. Традиційні мистецькі школи дають лише технічні навички, у нас навчання – у поєднанні із розвитком, спілкуванням. Кожен з нас коли-небудь хотів не просто навчитися малювати чи грати на музичному інструменті, а знайти місце, де можна по-справжньому відпочити душею. Тепер це місце – «Освітній артпростір «ЛІРА», де ви не тільки навчаєтеся, а й розвиваєтеся.

Гра на музичних інструментах, живопис чи арт-терапевтичні заняття активізують обидві півкулі мозку. Вони розвивають просторове мислення, дрібну моторику, пам’ять та здатність до концентрації, які є фундаментом для успіху в будь-якій сфері. У нас навчаються мислити нестандартно, шукають унікальні рішення, не бояться помилок, що є основою інновацій. А креативність нині – конкурентна перевага, що в сучасному світі є однією з найбільш затребуваних навичок.

ЛІРА пропонує:

єдиний простір, де можна вивчати живопис, музику, акторську майстерність, літературу та цифрове мистецтво одночасно;

тут використовують сучасні методики викладання, передові технології, що робить навчання захоплюючим та ефективним;

команда – досвідчені фахівці, які забезпечать якісне навчання;

регулярні заходи – виставки, лекції, концерти;

широкий вибір курсів, майстер-класів та форматів, акційних заходів, системи знижок.

– Унікальність таких просторів як «ЛІРА», за Вашими словами, полягає не лише в навчанні техніці музикування, арттерапії чи психотерапії, а й у створенні особливого середовища. Яке це середовище тут?

– Це місце, де люди, незалежно від їхнього соціального статусу, фізичних чи ментальних обмежень, зустрічаються та взаємодіють. Ви не заперечуватимете, що у наших громадах величезний дефіцит простору для самовираження та творчості! Дорослі часто шукають «віддушину» від рутини, можливість розкрити свій прихований потенціал або освоїти нове хобі. «ЛІРА» пропонує такий простір для творчого самовираження та релаксації.

Чимало людей потребують психологічного розвантаження, зняття стресу під час війни. Творчі заняття у «ЛІРІ» – ефективний інструмент для покращення емоційного стану, зняття напруги та арттерапії, що сприяє гармонізації внутрішнього світу. У Тернополі небагато місць, де можна не тільки вчитися, а й відвідувати виставки, лекції, концерти та спілкуватися з однодумцями у надихаючому середовищі. «ЛІРА» – унікальне, найкраще місце, де музичні салони, майстер-класи, творчі вечори наші відвідувачі поєднують із майстернями для професійного зростання, отримуючи нові знання і навички.

Для дітей з інвалідністю, ветеранів чи членів родин загиблих військових такий простір критично важливий для подолання ізоляції та самотності. Адже ми створюємо безбар’єрне середовище, де кожен – бажаний гість, якого ми рада приймаємо безумовно. Це сприяє формуванню суспільства, де різноманітність є цінністю, а не перешкодою.

Із часом ми також організовуватимемо й безкоштовні майстер-класи для дітей з малозабезпечених сімей та новомістян, а також адаптуватимемо програми для людей похилого віку, сприяючи їхньому розвитку.

– Судячи із широкої пропозиції послуг, люди, які приходять до Вас, інвестують не просто в освіту, а в цілісний розвиток своєї особистості, набувають унікальний досвід, відчувають натхнення й приналежність до активної творчої спільноти, а це дуже важливо в сучасному світі.

– Без сумніву, комплексний розвиток у мистецьких просторах, подібних до артпростору «ЛІРА», є інвестицією в майбутнє, адже він виховує не лише талановитих, а й психологічно стійких, емпатичних та соціально інтегрованих громадян.

Кожен, хто до нас доєднується, не просто дуже швидко опановує мову музики, навчається співати, гри на фортепіано чи малюванню, а й отримує психоемоційну підтримку.

Заходьте, будемо раді знайомству:

Тернопіль, вул. Замкова, 7

📱 +380678608876

📲 Viber, Telegram, WhatsApp: +380681468998

📧 e-mail: lira.space.art@gmail.com

🌐 Facebook: lira.artprostir

Ми не просто вчимо, ми допомагаємо відновитися через мистецтво. Обираючи «ЛІРУ», ви отримуєте більше ніж навчання. Ви отримуєте шлях до гармонії!