Мультфільм Мавка. Лісова пісня побив рекорд із касових зборів. Сума вражає

Премєра культового мультфільму за мотивами драми-феєрії Лесі Українки відбулася 2 березня 2023 року.

Після трьох вікендів мультфільм Мавка. Лісова пісня встановив рекорд із касових зборів. Про це повідомляє прес-служба Держкіно. Стрічка зібрала біля великих екранів 642 671 глядача та 81,848 грн бокс-офісу. Це робить його найбільш касовим фільмом в історії українського кінематографу. Раніше рекорд утримував український комедійний фільм Скажене весілля, який за весь період прокату зібрав 54,9 млн гривень.

Відомо, що це вже другий рекорд мультфільму. За перший вікенд прокату він зібрав 24,9 млн гривень, попереднім рекордсменом була кінострічка Я, Ти, Він, Вона, вона зібрала 23 мільйони гривень за перші шість днів показу. Раніше повідомлялося, що Мавка. Лісова пісня встановила рекорд з касових зборів серед українських кінорелізів. Вийшов трейлер мультфільму Мавка. Лісова пісня