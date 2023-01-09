09.01.2023 13:00

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Морози погуляють: на Тернопільщині знов різко зміниться погода

09.01.2023

Роман Васильович

52

Новини, Погода

Поширити:

Антициклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї зберігатиметься морозяна погода. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області визначатиме західна периферія антициклону з центром над Слобожанщиною. Вночі можливий місцями туман. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла. У тумані погіршуватиметься видимість до 200 – 500 м, пише За Збручем.

«Морози погуляють Україною, а вже під Маланки-Василя, 13-14 січня, поступляться теплішому повітрю. Найближчої ночі дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, до кінця тижня зберігатиметься похмура погода. Вдень можливі місцями невеликі дощі. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

Автор: Роман Васильович

Мітки: прогноз погоди, погода на Тернопільщині

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах