Морози погуляють: на Тернопільщині знов різко зміниться погода

Антициклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї зберігатиметься морозяна погода. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області визначатиме західна периферія антициклону з центром над Слобожанщиною. Вночі можливий місцями туман. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла. У тумані погіршуватиметься видимість до 200 – 500 м, пише За Збручем.

«Морози погуляють Україною, а вже під Маланки-Василя, 13-14 січня, поступляться теплішому повітрю. Найближчої ночі дощ та мокрий сніг передбачаються у західних областях», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, до кінця тижня зберігатиметься похмура погода. Вдень можливі місцями невеликі дощі. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.