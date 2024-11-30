Молодь може отримати іпотеку з першим внеском від 10 відсотків

Програма єОселя стає доступнішою. Тепер молоді люди, віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском всього від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше.

«Програма єОселя — одна з ключових складових політики «Зроблено в Україні» стає ще більш доступною для громадян. Тепер молоді українці зможуть долучитися до програми, сплативши вдвічі нижчий перший внесок – від 10% від вартості житла. До сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною — 9%. Усього у цій віковій категорії отримано 1 115 кредитів. Ми очікуємо, що доля молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку – для економіки України», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Оформити доступну іпотеку за програмою єОселя можна через застосунок Дія. Для цього потрібно: у застосунку Дія перейти у розділ Сервіси та обрати єОселя. Заповнити заяву та обрати уповноважений банк. Підписати необхідні документи за допомогою Дія.Підпису.

Після отримання в застосунку Дія відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Довідково: програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК і BISBANK.

Всього за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд гривень.