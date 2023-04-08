Мобільна пасіка з’явиться на Підгаєччині завдяки «Контінентал Фармерз Груп»

За словами менеджера соціальних проєктів «Контінентал» Андрія Михайлиці, торік за співфінансування компанії члени кооперативу придбали верстат для обрізання рамок і професійну медогонку. Агрохолдинг скерував 55,5 тис. грн, а решту необхідної суми оплатив кооператив.
«На початку 2023 року “Бджолиний край” узяв участь у постійно активній програмі розвитку кооперації від “Контінентал” та отримав 200 тис. грн для покращення матеріально-технічної бази. Компанія надала кооперативу кошти на поворотній безвідсотковій основі. Об’єднання має повернути ці гроші через два роки», — зазначив Андрій Михайлиця.
Голова кооперативу Ігор Буцик розповів, що з роботою медогонки та верстата пасічники ознайомилися ще торік. Обладнання стане в пригоді бджолярам, які мають професійні пасіки — 150–200 бджолосімей.
«Кошти, скеровані як поворотна допомога, ми спрямовуємо на облаштування кочівних вуликів. Ця професійна мобільна пасіка виїжджатиме на поля “Контінентал” для запилення медоносних рослин. Це здебільшого ріпак і соняшник, — пояснює Ігор Буцик. — Пересувна пасіка нараховуватиме сотню вуликів і п’ять платформ. Вони кочуватимуть Підгаєччиною. Наразі я займаюся комплектацією пасіки. Тож разом з колегами очікуємо, що в новому сезоні вона вже діятиме».
Зазначимо, що «Контінентал Фармерз Груп» тривалий час ініціює та розвиває кооперативний рух у селі. З 2015 року компанія допомогла створити близько 30 кооперативних об’єднань. Завдяки цій соціальній ініціативі агрохолдингу селяни отримали основну роботу чи підробіток, а отже, й прибуток, а громади — нові економічні перспективи.