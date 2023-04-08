Мобільна пасіка з’явиться на Підгаєччині завдяки «Контінентал Фармерз Груп»

Невдовзі розпочнеться новий сезон для пасічників. Бджолярі з кооперативу «Бджолиний край» на Підгаєччині очікують його з нетерпінням, щоб випробувати нове обладнання та пересувну пасіку. Гроші на розширення матеріальної бази об’єднання скерувала компанія «Контінентал Фармерз Груп».

За словами менеджера соціальних проєктів «Контінентал» Андрія Михайлиці, торік за співфінансування компанії члени кооперативу придбали верстат для обрізання рамок і професійну медогонку. Агрохолдинг скерував 55,5 тис. грн, а решту необхідної суми оплатив кооператив.

«На початку 2023 року “Бджолиний край” узяв участь у постійно активній програмі розвитку кооперації від “Контінентал” та отримав 200 тис. грн для покращення матеріально-технічної бази. Компанія надала кооперативу кошти на поворотній безвідсотковій основі. Об’єднання має повернути ці гроші через два роки», — зазначив Андрій Михайлиця.

Голова кооперативу Ігор Буцик розповів, що з роботою медогонки та верстата пасічники ознайомилися ще торік. Обладнання стане в пригоді бджолярам, які мають професійні пасіки — 150–200 бджолосімей.

«Кошти, скеровані як поворотна допомога, ми спрямовуємо на облаштування кочівних вуликів. Ця професійна мобільна пасіка виїжджатиме на поля “Контінентал” для запилення медоносних рослин. Це здебільшого ріпак і соняшник, — пояснює Ігор Буцик. — Пересувна пасіка нараховуватиме сотню вуликів і п’ять платформ. Вони кочуватимуть Підгаєччиною. Наразі я займаюся комплектацією пасіки. Тож разом з колегами очікуємо, що в новому сезоні вона вже діятиме».

Зазначимо, що «Контінентал Фармерз Груп» тривалий час ініціює та розвиває кооперативний рух у селі. З 2015 року компанія допомогла створити близько 30 кооперативних об’єднань. Завдяки цій соціальній ініціативі агрохолдингу селяни отримали основну роботу чи підробіток, а отже, й прибуток, а громади — нові економічні перспективи.