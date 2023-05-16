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Міжнародний день вишиванки у Тернополі: програма заходів

16.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Україна

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Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

На відкритому сценічному майданчику запланували провести:

  • дефіле у вишиванках “Я душу одягну у вишиванку”;
  • презентацію виставки рушників;
  • концерт пісні українських перемог “Я вільна…”;
  • презентацію артбуків “Історія української культури”, “В її душі і Бог, і Україна”.

Також у день свята о 15:00 годині всі охочі зможуть безплатно переглянути фільм “Спадок нації”. Його транслюватимуть у приміщенні кінотеатру “Злата”, що на вулиці Івана Франка, 8.

До слова, 18 травня проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів у вишиванках буде безкоштовним.

Джерело: Суспільне

Теги: Міжнародний день вишиванки

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