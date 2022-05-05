Тернопільська міська рада оголосила відкритий конкурс на кращу концептуальну ідею реконструкції території Старого парку.

Конкурс проводиться на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 27 квітня 2022 року №380 «Знесення об’єктів і перейменування топонімів міста, які безпосередньо пов’язані з пропагандою російської культури» та системної і повної дерусифікації та декомунізації в Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації, – повідомляють на сайті міськради.

До участі в конкурсі запрошують фахівців, авторські колективи, представників громадськості.

Перед учасниками конкурсу ставлять завдання розробити кращу концептуальну ідею, щодо:

назви парку;

вирішення ландшафтних та садово-паркових об’єктів;

об’єктів монументального і монументально-декоративного мистецтва;

композиційної узгодженості з урахуванням містобудівного значення місця розташування;

проведення комплексного благоустрою території.

У повідомленні йдеться, що об’єкти мають бути спорудженні з довговічних матеріалів.

Проєкти ескіз-ідей в текстовій та графічній формі можна надсилати на адресу Тернопільської міської ради, вул. Листопадова, 5, електронна адреса: presamr@gmail.com

Тривалість конкурсу – один місяць з 09.05.2022р. по 09.06.2022р.