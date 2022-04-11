Державна регуляторна служба розробила законопроект про надання можливості органам місцевого самоврядування змінювати ставки податків без дотримання строку, встановленого Податковим кодексом України, в поточному податковому періоді в умовах воєнного стану.

Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень.

В умовах воєнного чи надзвичайного стану органи місцевого самоврядування мають потребу в оперативній зміні ставок місцевих податків та зборів, встановленні пільг з їх сплати. Проте Податковий кодекс України дозволяє це зробити лише до 15 липня року, що передує бюджетному.

Громади матимуть реальну можливість оперативно реагувати на актуальну ситуацію і створювати відповідні податкові умови на власній території.

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