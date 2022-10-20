Із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 66 650 військових, за минулу добу — 370.
Такі дані станом на ранок четверга, 20 жовтня, оприлюднив Генштаб Збройних Сил України у Facebook.
Також окупанти втратили понад 16 000 одиниць техніки, серед них:
- Танки — 2567 (+13)
- Бойові броньовані машини — 5255 (+20)
- Артилерійські системи — 1646 (+9)
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 372 (+0)
- Засоби протиповітряної оборони (ППО) — 189 (+0)
- Літаки — 269 (+0)
- Гелікоптери — 243 (+1)
- Безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 1211(+25)
- Крилаті ракети — 329 (+6)
- Кораблі/катери — 16 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни — 4005 (+6)
- Спеціальна техніка — 147 (+1)