Мінометники з Тернополя проходять навчання на Сумщині (фото, відео)

Журналісти Суспільного побували на бойовому навчанні мінометників, які тримають кордон із Росією на Сумщині.
Навчання проходять мінометники з підрозділу територіальної оборони “Тернопіль”. Михайло на псевдо “Ведмедик” керує дроном. До війни, каже, працював екскурсоводом – водив групи туристів, вчив людей орієнтуватися на місцевості по карті й без, жити в екстремальних умовах. Все це нині стало йому в пригоді як аеророзвіднику.
За умовами навчання, Михайло з квадрокоптера помічає наближення ДРГ окупантів, яка зайшла на українську територію. Координати пересування “ворога” він передає побратимам. Група навідників за допомогою оптичного приладу бусолі визначає кути, за якими треба виставити міномет, щоб влучити по умовних російських диверсантах.
“Військовослужбовець приводить до бою бусоль і орієнтує її для того, щоб потім зорієнтувати міномет для надання йому напрямку стрільби”, – показує роботу мінометник Ігор з позивним “Стропа”.
Вогнева група виїжджає на позицію і швидко встановлює міномет в бойове положення на промерзлому ґрунті.
Останні приготування: отримавши дані від навідників “Стропи”, бійці встановлюють необхідні кути для міномета.
І от вогнева група готова вразити умовного противника.
“Ціль 101-ша, піхота, осколково-фугасним, заряд перший, вогонь! Постріл!” – вигукують військові.
Аеророзвідник підтверджує влучання по заданих координатах.
Боєць із позивним “Тамада” в цивільному житті – автослюсар. Під час строкової служби отримав спеціальність зв’язківця, зараз навчився на мінометника. Говорить про опанування цієї зброї так: “Якщо є час і натхнення, то складного немає нічого, все людина освоює за певний період часу”.
Згодом, відстрілявшись, бійці швидко складаються і покидають вогневу позицію, щоб не потрапити під вогонь у відповідь.