Мінометники з Тернополя проходять навчання на Сумщині (фото, відео)

Використовуючи квадрокоптер, бійці з територіальної оборони Тернополя підтримують навички боротьби з російською піхотою.

Журналісти Суспільного побували на бойовому навчанні мінометників, які тримають кордон із Росією на Сумщині.

Навчання проходять мінометники з підрозділу територіальної оборони “Тернопіль”. Михайло на псевдо “Ведмедик” керує дроном. До війни, каже, працював екскурсоводом – водив групи туристів, вчив людей орієнтуватися на місцевості по карті й без, жити в екстремальних умовах. Все це нині стало йому в пригоді як аеророзвіднику.

За умовами навчання, Михайло з квадрокоптера помічає наближення ДРГ окупантів, яка зайшла на українську територію. Координати пересування “ворога” він передає побратимам. Група навідників за допомогою оптичного приладу бусолі визначає кути, за якими треба виставити міномет, щоб влучити по умовних російських диверсантах.

“Військовослужбовець приводить до бою бусоль і орієнтує її для того, щоб потім зорієнтувати міномет для надання йому напрямку стрільби”, – показує роботу мінометник Ігор з позивним “Стропа”.