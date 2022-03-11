У міноборони РФ поширюють “фейки” про розробку в Україні біологічної зброї для поширення в Росії через кажанів і перелітних птахів.

Про це повідомляє російське державне медіа “РИА Новости“.

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У фейку міноборони РФ твердять без наведення доказів, що російські окупаційні війська “викрили” в Україні таємний проєкт UP-5. Мовляв, у лабораторіях Києва, Харкова й Одеси вивчали можливість поширення через перелітних птахів особливо небезпечних інфекцій.

Буцімто, через птахів розробники біозброї сподівалися поширити штам грипу H5N1 ” з летальністю 50%” та хвороби Ньюкасла. У фейку зазначено, що окупанти ніби викрили плани із використання двох видів птахів, чий маршрут перельоту на зимівлю проходить через російську територію.

Крім того, окупанти нібито “викрили” плани проєкту Р-781, в якому віруси мали переносити кажани.

Російське міноборони поширило мапи та тексти, на яких розмістили зокрема герб США та світлинами птахів. За словами окупантів, нібито вони зловили в Івановській та Воронезькій областях заражених птахів, випущених із Херсонського заповідника.

Як твердять окупанти в іншому фейку, у 2022 році американці, мовляв, теж планували досліди в українських лабораторіях на кажанах, птахах та рептиліях, щоби спробувати зробити їх переносниками сибірки та африканської чуми свиней.

В Україні немає природоохоронної зони із назвою “Херсонський заповідник”.

Нагадаємо, Великобританія припускає, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупації та захоплення Києва за кілька днів повністю провалився.