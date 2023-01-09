Мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів

У нових Правилах рибальства збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості водних біоресурсів при здійсненні любительського, спортивного рибальства та підводного полювання на водоймах.

Так, згідно з Додатком 1 до Правил мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах, такі:

білизна – 30 см;

білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

головень – 24 см;

лин – 20 см;

лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;

рибець звичайний – 20 см;

річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

сиг – 25 см;

синець – 22 см;

сом європейський – 80 см;

судак звичайний – 42 см;

тараня – 18 см;

товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

форель струмкова – 20 см;

чехоня – 24 см;

щука – 50 см.

Для всіх інших видів водних біоресурсів (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах, не обмежено.