Мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів

У нових Правилах рибальства збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості водних біоресурсів при здійсненні любительського, спортивного рибальства та підводного полювання на водоймах.
Так, згідно з Додатком 1 до Правил мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах, такі:
- білизна – 30 см;
- білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- головень – 24 см;
- лин – 20 см;
- лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;
- рибець звичайний – 20 см;
- річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- сиг – 25 см;
- синець – 22 см;
- сом європейський – 80 см;
- судак звичайний – 42 см;
- тараня – 18 см;
- товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- форель струмкова – 20 см;
- чехоня – 24 см;
- щука – 50 см.
Для всіх інших видів водних біоресурсів (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах, не обмежено.