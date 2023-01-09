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Мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів

09.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Екологія

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У нових Правилах рибальства збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості водних біоресурсів при здійсненні любительського, спортивного рибальства та підводного полювання на водоймах.

Так, згідно з Додатком 1 до Правил мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах, такі:

  • білизна – 30 см;
  • білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • головень – 24 см;
  • лин – 20 см;
  • лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;
  • рибець звичайний – 20 см;
  • річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • сиг – 25 см;
  • синець – 22 см;
  • сом європейський – 80 см;
  • судак звичайний – 42 см;
  • тараня – 18 см;
  • товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • форель струмкова – 20 см;
  • чехоня – 24 см;
  • щука – 50 см.

Для всіх інших видів водних біоресурсів (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах, не обмежено.

Автор: Роман Васильович

Мітки: любительська риболовля, риболовля

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