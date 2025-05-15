Мінімалка зросте до 10 800 грн: у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт

У парламенті зареєстровано законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Ініціатива вже викликала жваве обговорення в експертному середовищі. Якщо документ ухвалять, “мінімалка” зросте з нинішніх 8000 до 10 800 гривень уже з 1 липня 2025 року.

Інфляція тисне — зарплати зростають

Наразі мінімальна зарплата в Україні залишається на рівні 8000 грн з другої половини 2024 року. Проте інфляція, підвищення тарифів і загальне здорожчання життя зробили цю суму критично недостатньою для багатьох українців. Нове підвищення означатиме +2800 грн щомісяця для тих, хто працює за базовим тарифом.

Хто виграє від підвищення?

Підвищення мінімальної зарплати торкнеться широкого кола українців:

– найманих працівників, які отримують зарплату на рівні “мінімалки”;

– працівників бюджетної сфери, техперсоналу, молодшого медперсоналу;

– студентів на практиці чи стажуванні;

– працівників із частковою зайнятістю чи тимчасовими контрактами.

Крім того, збільшення мінімалки вплине і на розмір штрафів, податків, соціальних виплат, аліментів — адже ці показники прив’язані до базової зарплатні.

Коли чекати змін?

Законопроєкт наразі розглядається в профільних комітетах Верховної Ради. Якщо депутати його підтримають, а президент підпише, підвищення набуде чинності вже з 1 липня 2025 року.