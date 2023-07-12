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Мешканець Тернопільщини таємно оформляв кредити на дружину: вона “здала” його у поліцію

13.07.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Бучацька міська громада

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Бучацькі поліцейські викрили місцевого жителя у шахрайських діях, вчинених відносно дружини. Фігурант упродовж двох місяців незаконно оформлював онлайн кредити на свою дружину.

Загальна сума, якою йому вдалося заволодіти, – майже 15 000 гривень.

Потерпіла, жителька Бучацької громади, дізналася про фінансові зобов’язання лише після того, як їй почали надходити повідомлення про вимогу сплатити заборгованість за кредитними договорами. За допомогою звернулася до працівників Бучацького відділення поліції.

Правоохоронці встановили обставини та з’ясували, хто і яким чином незаконно оформив на жінку кредити. У протиправному викрили чоловіка заявниці.

З’ясувалося, подружжя вже тривалий час не проживає разом. Проте зловмисник, маючи доступ до мобільного телефона жінки, відкривав на неї онлайн кредити. Кошти надходили йому на банківську картку і витрачав він їх на на власні потреби.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинене фігуранту може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Теги: Тернопільщина, кредити, шахрайство

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