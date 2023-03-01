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Мережу підпільних гральних закладів знову накрили в Тернополі правоохоронці (відео)

01.03.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Тернопiльськi правоохоронцi припинили дiяльнiсть органiзованої злочинної групи, члени якої заробляли на азарних клiєнтах.

 «У ходi проведення слiдчо-оперативних заходiв було встановлено, що ще на початку серпня 2022 року група осiб в кiлькох мiкрорайонах мiста облаштувала iгровi заклади. Усi вони знаходилися в примiщеннях багатоквартирних будинкiв. Вивiсок не було, всi зали працювали в закритому режимi, а до гри допускалися лише “перевiренi” клiєнти. Органiзатори незаконних заробiткiв винайняли квартири та стежили за веденням бiзнесу, пiдшуковували клiєнтiв та адмiнiстраторiв. Останнi контролювали проведення азартних iгор, приймали ставки, а у разi виграшу видавали грошi. Окрiм цього адмiнiстратори стежили за чистотою примiщень та справнiстю комп’ютерної технiки», – iнформують у полiцiї.

За ними впродовж декiлькох мiсяцiв стежили полiцейськi та вiдпрацьовували iнформацiю про дiяльнiсть на територiї обласного центру кiлькох iгрових закладiв.

Детальнiше про це – на вiдео ГУНП у Тернопiльськiвй областi:

Джерело: Тернопіль Наживо

Теги: гральний бізнес

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