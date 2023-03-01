Мережу підпільних гральних закладів знову накрили в Тернополі правоохоронці (відео)

«У ходi проведення слiдчо-оперативних заходiв було встановлено, що ще на початку серпня 2022 року група осiб в кiлькох мiкрорайонах мiста облаштувала iгровi заклади. Усi вони знаходилися в примiщеннях багатоквартирних будинкiв. Вивiсок не було, всi зали працювали в закритому режимi, а до гри допускалися лише “перевiренi” клiєнти. Органiзатори незаконних заробiткiв винайняли квартири та стежили за веденням бiзнесу, пiдшуковували клiєнтiв та адмiнiстраторiв. Останнi контролювали проведення азартних iгор, приймали ставки, а у разi виграшу видавали грошi. Окрiм цього адмiнiстратори стежили за чистотою примiщень та справнiстю комп’ютерної технiки», – iнформують у полiцiї.