Мер Тернополя повідомив яка на даний час ситуація у місті

Очільник міста повідомив наступне:
– через ракетний обстріл ворога по території України Тернопіль залишився без електроенергії. Багато мікрорайонів міста через аварійну ситуацію без світла від ранку. Подачу світла поступово відновлюють.
– тимчасово зупинили роботу котельні. Працює котельня на вул. Лесі Українки. Інші – поступово відновлять роботу впродовж трьох годин після підвищення напруги до потрібного рівня
– відновлено роботу усіх об’єктів каналізації
– відновлено роботу водопровідних насосних станцій. Тиск води збільшуватимуть поступово, щоб уникнути розривів мереж.
– за умови, якщо електропостачання не відновлять до ранку, 24 листопада, у Тернополі садочки, школи та ПТУ не працюватимуть.
– тимчасово не працює система оповіщення про повітряну тривогу. Орієнтуйтеся на сповіщення у вайбері чи телеграмі, а також у додатку «Повітряна тривога».
“Енергетики, незважаючи на погоду і пізню пору, працюють, щоб відновити постачання електроенергії” – повідомив міський голова.