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Менше днів — більше користі: нові правила підготовки для військових тилу

10.05.2025

Руслан Іннак

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Україна, Війна з рф, Авто, Новини

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З 1 травня в Україні змінили правила підготовки для військовослужбовців, придатних до служби в тилу. Тепер базове навчання для таких військових триватиме лише місяць замість 45 днів.

Оновлена програма передбачає менше фізичних навантажень і більше уваги до спеціалізації. Йдеться про бійців, які нестимуть службу в охороні, логістиці, медичних чи адміністративних підрозділах. Для них формують окремі роти та взводи.

Зміни стосуються як новобранців, так і тих, хто проходить базову загальновійськову підготовку повторно. Мета — знизити рівень стресу, підвищити ефективність навчання і швидше закривати потреби тилових частин ЗСУ.

Теги: підготовка, війна, ЗСУ

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