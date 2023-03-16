Медики Тернопільської обласної лікарні врятували жінку від інсульту

Лікарі Тернопільської обласної клінічної лікарні вчасно виявили у пацієнтки ймовірність розвитку інсульту.

Зупинили розвиток хвороби сучасним методом емболізації – міні-операцією практично без хірургічного втручання.

Про досягнення сучасної медицини та порятунок життя пацієнтки розповів завідувач відділенням нейрохірургії Тернопільської обласної клінічної лікарні Ігор Загрійчук, пише “20 хвилин”.

Лікар говорить, що жінка скаржилася на головний біль і під час обстеження МРТ у неї запідозрили аневризму передньої мозкової артерії. Під час госпіталізації пацієнтці провели повторне обстеження, що й підтвердило діагноз.

«Аневризма – це стончення стінки судини в одному місці на кшталт мішкоподібного випинання. А тому там, де є це стончення, це вже дуже велика загроза, що стінка судини може в будь-який час розірватися. Якщо це стається, то відбувається інсульт. Найчастіше це проявляється у віці від 30 до 60 років», – розповідає Ігор Загрійчук.

Аби уникнути найгіршого сценарію розвитку хвороби, пацієнтці було проведено емболізацію аневризми передньої мозкової артерії. В чому ж унікальність цієї операції? Як пояснює лікар, хірургічне втручання проводиться через невеликий прокол у стегновій артерії. Вводиться мікрокатетер до судини головного мозку, контрастується і через цей катетер ставляться мікроспіралі або стенти, залежно від випадку.

Таким чином наші медики вилучили аневризму з кровотоку. Тим самим забрали загрозу для життя людини у майбутньому. Одним словом – врятували пацієнтку від розвитку підступної хвороби і постійного головного болю.

«Через дві доби жінку виписали додому абсолютно без жодних неврологічних симптомів. Зараз вона спостерігається у сімейного лікаря. Почувається абсолютно нормально і здоровою», – підсумовує Ігор Загрійчук.

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