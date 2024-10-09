Медичний канабіс – нормативна база є, але нема кому виробляти та продавати

16 жовтня спливає 2 місяці, як в Україні легалізували медичний канабіс. Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до понад 20 нормативно-правових актів, щоб підготувати вітчизняну медсистему до обігу препаратів на його основі. Чи можна вже придбати ці медикаменти та що змінилось для українських пацієнтів?

Коли почнеться продаж ліків?

Медична система України на 95% готова відкрити продаж препаратів на основі медичного канабісу — ймовірно, це відбудеться до кінця року. Про таке розповіла членкиня Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина. Важливим кроком став запуск на початку жовтня електронної системи обігу (ЕСОРК), в якій будуть фіксуватися усі 35 видів операцій з медичним канабісом: від імпорту чи вирощування до продажу в аптеці.

У Центрі громадського моніторингу та контролю нагадують, що 27 вересня МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких можна призначати пацієнту такі ліки. Зокрема, їх можуть виписати людям із злоякісними новоутвореннями, розсіяним склерозом, паралітичними синдромами, хворобою Паркінсона, ураження трійчастого та лицевого нерва, невралгією внаслідок оперізувального лишаю, внутрішньочерепними травмами, травмами спинного мозку, синдромом Туретта.

Медикаменти на основі канабісу не призначатимуть вагітним та жінкам, які годують груддю, пацієнтам з особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу та у разі тяжких розладів особистості (виняток – депресія, пов’язана з основним захворюванням). До переліку хвороб, які можна лікувати медичним канабісом, не включили і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Ліки «другої» ланки

Такі ліки можна буде отримати тільки за електронним рецептом лікаря. Але варто враховувати, що такі медикаменти вважають препаратами «другої» ланки. Тож спершу лікар повинен спробувати допомогти пацієнту більш традиційними ліками. Якщо ж не допоможуть, тоді вже виписувати медикаменти на основі канабісу. Це можуть бути краплі, капсули, паста або гель для ротової порожнини. Дозування та форму підбиратимуть кожній людині індивідуально.

Готова лише одна аптека

Придбати все це можна буде у визначених аптеках. Аптеки робитимуть ліки самостійно або ж продаватимуть завезені до України препарати. Щоправда, наразі в електронній системі зареєстрований тільки один такий заклад, який знаходиться в Черкасах. За даними голови Української асоціації медичного канабісу Геннадія Шабаса, 3-4 місяці тому було відомо лише про 35 аптек, які могли б виробляти ліки з медичного канабісу.

Ще складніша ситуація з інгредієнтами. Поки що не зареєстровано жодного активного фармацевтичного інгредієнта для виготовлення ліків в аптеках, який можна завозити до України. Тому навіть єдиній зареєстрованій черкаській аптеці просто немає що продавати пацієнтам.