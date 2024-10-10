Медичні огляди працівників закладів освіти: що змінюється з 1 жовтня?

Працівники закладів освіти підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Міністерство охорони здоров’я оновило вимоги до організації та проведення профілактичних медичних оглядів. Про це йдеться на сайті освітнього омбутсмена України.

Також МОЗ затвердило Перелік категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я підлягають періодичному психіатричному огляду та Зміни до порядку проведення цих оглядів, зокрема, на предмет вживання психоактивних речовин.

До Служби освітнього омбудсмена надходять звернення від керівників та працівників закладів освіти щодо проведення медичного огляду в умовах воєнного стану. Серед працівників сфери освіти є, зокрема, певне нерозуміння щодо оновлених вимог до організації та проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів.

Служба освітнього омбудсмена здійснила моніторинг нормативно-правових актів щодо цих питань та двічі зверталася з відповідними листами до МОЗ – з проханням докладно роз’яснити деякі питання медичного огляду працівників закладів освіти, а також із пропозицією розглянути можливість відтермінування проходження обов’язкових медичних оглядів для педагогічних працівників під час дистанційної роботи. Також ми звернулися до Державної служби України з питань праці щодо дотримання трудових прав під час вимог до психіатричного медогляду працівників закладів освіти, йдеться на сайті.

Що включатиме обов’язковий профілактичний медичний огляд?

У своєму листі МОЗ роз’яснює, що обов’язковий профілактичний медичний огляд буде включати відповідно до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення. Лабораторні дослідження: загальний аналіз крові (включно з лейкоцитарною формулою); глюкоза крові; загальний аналіз сечі; серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби; дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та ентеробіозу.

Бактеріологічні дослідження (лише для окремих категорій працівників); обстеження лікарями-спеціалістами: терапевт або лікар загальної практики-сімейний лікар; дерматовенеролог; отоларинголог; стоматолог; психіатр.

Інструментальні дослідження: вимірювання артеріального тиску; електрокардіограма; інші дослідження; флюорографія: проводиться при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.