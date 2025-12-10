«Медоїди» ССО: українські мисливці за «Буками», «Панцирями» та «Зоопарками»

Медоїд — маленька, але неймовірно агресивна і витривала тварина. У дикій природі вона кидається на змій, буйволів і гієн, вигризаючи свою дорогу до перемоги. Саме тому бійці тактичної групи ударних безпілотних авіаційних комплексів ССО з однойменною назвою порівнюють себе з цим звіром. Невелекі за кількістю, але безстрашні, сміливі й завжди йдуть до кінця.

Тактична група «Медоїд» була створена у перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. Уже за кілька днів вона билася під Києвом — в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Мостищі. Саме ці райони стали першою лінією оборони столиці. Тодішній командир групи Михайло в одному з інтерв’ю згадував, що переломним моментом тих подій став епізод, коли його сапери разом з місцевими мешканцями підірвали дамбу на Козаровичах, затопивши річку Ірпінь. Ворог загруз у болотах і був змушений відступити.

Згодом шлях «медоїдів» проліг на Донбас — Бахмут, Лиман, Горлівка, Сватове, Торецьк. Але на відміну від механізованих бригад, які тримають фронт, «Медоїди» — це мобільна тактична група. Їхнє завдання — розвідка, виявлення і знищення найнебезпечніших цілей. Вони працюють там, де потрібен швидкий результат і максимальна ефективність.

Однією з ключових сфер їхньої діяльності стали безпілотні літальні апарати, які, якщо відверто, є очами й зубами сучасної війни. Підрозділ став одним із піонерів у застосуванні ударних БпАК, FPV-дронів і розвідувальних комплексів типу Shark. Саме з дронів вони полюють на російські системи ППО, радіолокаційні станції, артилерію, бронетехніку.

За час роботи на різних напрямках група «Медоїд» знищила безліч ворожих цілей. Серед них — комплекси «Бук», «Тор», «Панцир-С1», РЕБ «Леєр-2», самохідні гаубиці «Мста-Б», гармати Д-30, модернізовані САУ «Піон» і «Тюльпан», а також радіолокаційні системи «Зоопарк-1» і РЛС «Утьос-Тм». За попередніми підрахунками, група завдала прямих збитків армії рф більше, ніж на 5 мільярдів доларів.

Бійці підрозділу особливо пишаються своєю роботою з розвідувальним безпілотним комплексом Shark — українською розробкою, що допомагає виявити ціль і корегувати вогонь не тільки артилерії, але й дронів-камікадзе.

Оператори «Медоїда» розповідають, що у їхній роботі головне — виявити ціль. Бо для того, щоб знищити ворога, його спершу потрібно знайти. А знайти ворожу техніку чи систему ППО у росіян не так просто. Ворог постійно маскується, змінює позиції. Тому робота екіпажів БПЛА — це постійна праця на межі або за межею. А після виявлення цілі настає інший етап: наведення артилерії, удари дронів-камікадзе або FPV-дронів.

Серед гучних операцій групи — знищення російського «Панциря», який стояв посеред поля та намагався відстрілюватися. Однак пілоти дронів не дозволили йому втекти — баражуючий боєприпас встиг завдати удару вже після спроби змінити позицію. Крім того, лише у 2024 році «Медоїди» ліквідували сім ворожих радарів «Зоопарк», низку гаубиць, бронетехніку, опорні пункти противника.

На Донецькому напрямку бійцям вдалося знищити танк Т-72, комплекс «Тунгуска», бойову машину та ротно-опорний пункт, ліквідувавши щонайменше 11 ворожих солдатів.

Але це тільки відкрита частина історії. Більшість інформації про роботу «Медоїдів» засекречена. Про реальний масштаб їхньої діяльності стане відомо лише після перемоги. Відомо одне: кожен оператор, який потрапляє до складу групи, проходить спеціальну підготовку. Це люди, які знають, що таке ризик, і вміють працювати в повітрі і на землі. Їх не зупинити. Бо вони — справжні хижаки цієї війни.

«Медоїди» про себе та полювання: цитати з фронту

«Енергетик»: «Працював енергетиком на фірмі, що будує та обслуговує сонячні електростанції. Війна застала мене як раз під час робочого відрядження в Чернівцях…

Пригадую історію, коли завдяки Shark зафіксували дві ворожі машини, які стояли впритул одна до одної. Побачили, що росіяни завантажують якісь ящики, передали інформацію колегам, і вже згодом ті передали вітання через «хаймарси». Детонувало так, що за 50 км небо світилося загравою».

«Тед»: «До війни навчався у Харківському університеті повітряних сил, але змушений був змінити вектор… Однак після нашої перемоги сподіваюсь повернутися в авіацію, але цивільну. Все ж таки хочеться реалізувати мрію юності.

У підрозділі я універсальний боєць, виконую обов’язки і пілота, і оператора, і техніка. І готовий навчатися і далі будь-якій справі для того, щоб боронити Україну. Ніколи не міг уявити, що буду отримувати задоволення від знищення ворога».

«Граніт»: «Працював на будівництві, саме на 24 лютого була запланована моя поїздка до Польщі. Коли подзвонили й повідомили про обстріли, уже сидів в автобусі. Одразу зателефонував дружині, вона зібрала мої речі, першого ж дня пішов до ТЦК.

Наразі — оператор Shark. Цей дрон за ТТХ — найкращий із того, що я бачив. Були сумніви, чи зможу освоїти настільки складну техніку, але навчився. І є результат.

Коли бачу «Бук», очі одразу горять — ці машини так ефектно палають, це моя найулюбленіша ціль. Була історія, коли за нашої участі за півтора тижні було знищено чотири таких самохідних зенітно-ракетних комплекси. Оце були феєрверки!»

«Ярий»: «До повномасштабної війни працював журналістом на телебаченні, був редактором кількох програм, займався документальними фільмами і мандрував планетою. Утім, 24 лютого 2022-го як штик був у військкоматі.

Літаємо, шукаємо цілі, знищуємо ворога — такий алгоритм наших дій. Кожен наш пілот здатен керувати трьома-чотирма різними безпілотниками. Вчилися хлопці на своїх помилках, переглядали YouTube, паяли, клеїли, тестували, запускали.

Працюємо в тилу ворога на великі дистанції — від 40 до 120 км. Пріоритетні цілі — ППО, РЛС, комплекси РЕБ, «Зоопарки», «Буки», «Торнадо».

Наша команда — це наче сім’я. Більше року 24/7 — в одній кімнаті, одну емоцію переживаємо…

Для мене особисто — це найкраща робота у світі. Гріє думка, що ми наближаємо перемогу».

