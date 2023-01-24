Медалі тернопільських спортсменів на Всесвітній зимовій Універсіаді

Тернопільські спортсмени вдало виступили на Всесвітній зимовій Універсіаді в американському місті Лейк-Плессіді, яка завершилася минулої неділі.

Представники лижного двоборства, кременчани Дмитро Мазурчук і Віталій Гребенюк, які виступають у складі національної студентської збірної, стали бронзовими призерами у командних змаганнях. Зайнявши проміжну третю позицію після стрибків з трампліна (HS 100), завдяки результатам 86,5 і 86 м, відповідно, Мазурчук і Гребенюк зуміли зберегти цей здобуток й після лижних перегонів 2x4x1,5 км, поступившись у підсумку на фініші 42,1 секундами суперникам зі США і 34,7 – команді Японії.

Дмитро представляє Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, Віталій – Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію ім. Тараса Шевченка.

Додамо, що Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк є випускниками Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту. Наразі Дмитро є учнем Тернопільської обласної ШВСМ, а Віталій представляє ДЦОП із зимових видів спорту (перший тренер спортсменів, тренер-викладач школи Василь Стрільчук).

Ще один тернопільський спортсмен, біатлоніст Дмитро Грущак виборов срібло у перегонах переслідування на 12,5 км.

Стартувавши сьомим, він, завдяки влучній стрільбі (лише раз схибив на чотирьох вогневих рубежах) і швидкій ході, фінішував другим, поступившись 48 секундами переможцю.

«Цю медаль присвячую всім українцям, які не здаються. Дякую всім. Слава Україні!» – поділився емоціями після виступу Дмитро.

Нагадаємо, що на Універсіаді у США Дмитро виступав як студент Сумського державного університету, однак з літа 2022 р. на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів представляє Тернопільську область – ОДЮСШ з біатлону, де тренується під керівництвом Назарія Бурика.