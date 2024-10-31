MaxxPro: Бойова робота єгерів і песика Біляшика

Нещодавно в Україні відзначали День автомобіліста і дорожника. А на війні робота водіїв і автотехніків – це не лише керування транспортом, а й бойові завдання в надзвичайно небезпечних умовах. Але в підрозділах та з’єднаннях завжди впевнені, що наші водії можуть все, всюди, завжди! Тим паче, що навіть в екстремальних умовах воїни залишаються людьми.

Солдат Анатолій служить у 68 Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша з 12 лютого 2023 року. Поруч із ним інші військовослужбовці, в тому числі багато тернополян. Він – водій бронеавтомобіля MaxxPro.

Військовослужбовець, мобілізований із Волинської області, має досвід бойових дій на Вугледарському, Харківському напрямках. З певного часу разом зі своїм підрозділом воїн із позивним “Балу” знищує ворогів під Селидовим на Донеччині. Чесно зізнається: теперішні реалії з попередніми навіть не порівняти.

“Може, десь і є важче, але тут прямо пекло! В небі хмара дронів. І як тільки бачать MaxxPro, полюють немилосердно. Якщо РЕБів нема, то можна й не вирушати нікуди: поцілять… Добре, що в нас він є. Дуже допомагає! Але перед кожним виїздом помолився, перехрестився, і в дорогу! І Бог допомагає!”.

Пригадує він і екстремальний випадок. Виїхали на позиції евакуйовувати поранених. Уже й завантажили хлопців. А тут два дрони вдарили. зазнав певних ушкоджень: двигун працював, а машина заклякла на місці… Ось тоді Анатолієві та іншому водієві, Олександрові, справді стало страшно. Отримали команду залишити палаючий бронеавтомобіль, пішли до своїх через поле, А з неба за ними полюють! Вийшли. І поранених іншим транспортом забрали.

Зрозуміло, всі побратими вітали хлопців із благополучним поверненням. А ще на них чекав окопний улюбленець: песик “Біляшик”, який давно став всезагальним улюбленцем і талісманом геройських водіїв.

А “пі…ри” завжди полюють на MaxxPro! І тут головне, коли машина під обстрілом очікує прибуття поранених, щоб евакуація відбувалася організовано і швидко. Чим менше в стані нерухомості бронеавтомобіль, тим більше шансів, що в нього не поцілять окупанти.

“Балу” дав і слушну пораду молодому поповненню: треба здобувати максимально більше здобувати практику швидкісного і маневреного керування бронеавтомобілем. Від цього напряму залежить живучість людей і техніки.

А хто прагне поповнити лави славетної єгерської бригади, має можливість Отримати додаткову інформацію бажаючі поповнити лави славетної єгерської бригади можуть за тел. 099-387-87-18 або 093-055-25-98.

Відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування “Захід”.

Фото Відділення комунікацій 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша