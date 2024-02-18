Мавка на килимі – неймовірна робота знаного тернопільського художника

Тернопільський художник Рустам Давлетов розфарбовує старі килими, щоб зібрати кошти для потреб українських військових. Одну з його робіт придбав українець із Бельгії, а виручені 10 тисяч гривень перерахував для ЗСУ.

Він розповів «Суспільному», що використовує власну технологію, аби перетворити килим в арт-об’єкт. На килимі, який художнику подарували, він намалював Мавку.

За його словами, найбільшу увагу приділив очам Мавки. На обличчі дівчини зобразив українських герб.

«Мавка» — це вже четверта робота Рустама Давлетова. Перед тим він намалював на килимі венеціанську маску.

А першим був старий бабусин килим, який міг би опинитися на смітнику.

Свою «Мавку» Рустам Давлетов планує продати на аукціоні, а виручені кошти передати на допомогу військовим. Також у художника є столик із використаного тубуса з-під снаряду, який зробив власноруч. Його художник також планує продати, щоб допомогти ЗСУ.