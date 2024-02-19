Матері загиблого Героя з Тернопільщини вручили Орден “За мужність” ІІІ ступеня

Мати полеглого Героя Світлана Махневич отримала відзнаку Президента України — Орден “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно), який їй вручив начальник Чортківської районної військової адміністрації Володимир Шипітко спільно із начальником Чортківського РТЦК та СП, полковником Богданом Вербіцьким.

– Ми не маємо можливості повернути загиблого Героя України до життя, але нам під силу висловити шану і подяку рідним – матері Світлані та бабусі Ярославі за гідне виховання Назара, – зазначив Володимир Шипітко.

Додамо, що 29-річний Махневич Назар – єдиний син у матері, загинув ще в травні 2022 року в с. Цупівка Харківської області. Спочатку вважався зниклим безвісти. Відтак, у вересні 2022 року тіло Назарія таки знайшли і похоронили на рідній землі.

Назар завжди хотів служити у війську. З 2015 року проходив строкову службу. Потім – декілька ротацій в АТО. Перед повномасштабним вторгненням не міг бути байдужим та вкотре приєднався до лав захисників України.

Назар на власні очі бачив усі події в Бучі, Гостомелі, Ірпені, адже звільняв від окупантів Київську область. Опісля, був направлений у Харківську область, де і загинув разом із побратимами від влучання гранати. За день до смерті Назара нагородили відзнакою «Хрест сухопутних військ України». І це далеко не єдина його нагорода.

Разом із пані Світланою та бабусею Ярославою до керівника району прийшли і брат Богдан ( який теж боронить нашу землю від ворога), близькі родичі Назара та Горішньовигнанська староста Йосифа Овод.

Після вручення нагороди Володимир Васильович спільно із керівництвом Чортківського РТЦК і СП та разом із родиною загиблого поклали квіти та свічки пам’яті до могили Назара і вшанували світлий спомин про Героя.

Жорстока війна, на жаль, продовжує забирати найкращих синів та дочок України.

Ми платимо дуже високу ціну. ати полеглого Героя Світлана Махневич отримала відзнаку Президента України — Орден “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно), який їй вручив начальник Чортківської районної військової адміністрації Володимир Шипітко спільно із начальником Чортківського РТЦК та СП, полковником Богданом Вербіцьким.

– Ми не маємо можливості повернути загиблого Героя України до життя, але нам під силу висловити шану і подяку рідним – матері Світлані та бабусі Ярославі за гідне виховання Назара, – зазначив Володимир Шипітко.

Додамо, що 29-річний Махневич Назар – єдиний син у матері, загинув ще в травні 2022 року в с. Цупівка Харківської області. Спочатку вважався зниклим безвісти. Відтак, у вересні 2022 року тіло Назарія таки знайшли і похоронили на рідній землі.

Назар завжди хотів служити у війську. З 2015 року проходив строкову службу. Потім – декілька ротацій в АТО. Перед повномасштабним вторгненням не міг бути байдужим та вкотре приєднався до лав захисників України.

Назар на власні очі бачив усі події в Бучі, Гостомелі, Ірпені, адже звільняв від окупантів Київську область. Опісля, був направлений у Харківську область, де і загинув разом із побратимами від влучання гранати. За день до смерті Назара нагородили відзнакою «Хрест сухопутних військ України». І це далеко не єдина його нагорода.

Разом із пані Світланою та бабусею Ярославою до керівника району прийшли і брат Богдан ( який теж боронить нашу землю від ворога), близькі родичі Назара та Горішньовигнанська староста Йосифа Овод.

Після вручення нагороди Володимир Васильович спільно із керівництвом Чортківського РТЦК і СП та разом із родиною загиблого поклали квіти та свічки пам’яті до могили Назара і вшанували світлий спомин про Героя.

Жорстока війна, на жаль, продовжує забирати найкращих синів та дочок України.

Ми платимо дуже високу ціну.