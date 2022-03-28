Спецслужба виклала черговий аудіозапис перехопленої розмови військового РФ із нареченою. Армія «асвабадітєлєй» проявляється у всій своїй «красі». Про це свідчать фактично всі розмови загарбників, які перехоплює СБУ. Особливо «везучими» себе вважають ті, хто стоять у Київській області.

Оскільки рашисти розуміють, що Київ їм не взяти, то ставлять для себе більш «приземлені» завдання: «Будем пивко ху*ить. У них пиво… прямо вообще ох*нное».

Далеких планів на майбутнє робити не береться: «Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не понятно че здесь и когда…».