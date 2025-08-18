18.08.2025 14:27

Малocoльні oгipки: що додати до розсолу, щоб були дуже смачні та хрумкі

18.08.2025

Ірина Нова

Кухня

Під час готування малocoльних oгipків, потрібно покласти кілька інгредієнтів, щоб вони були надзвичайно смачними. Головний секрет смакоти — мед, який разом із часником, зеленню та прянощами створює напрочуд смачне поєднання. 

Як приготувати смачні малосольні огірки

  • Готуємо огірки — їх потрібно ретельно вимити, висушити обрізати кінчики з двох боків. Якщо огірки великого розміру, можна розрізати.
  • Для приготування розсолу на літр холодної води додайте дві столові ложки солі та чайну ложку рідкого меду. Добре розмішайте, щоб усі компоненти добре розчинилися.
  • На дно банки покладіть лист хрону, додайте кілька гілочок кропу і три лаврові листи. Не забудьте додати кілька горошин чорного та запашного перцю.
  • Покладіть огірки до банки і залийте їх розсолом, після чого прикрийте банку капроновою кришкою та залиште в темному місці за кімнатної температури на 2 дні.

Переставте банку з огірками до холодильника. Щойно вони охолонуть — скуштуйте.

