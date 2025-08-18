Малocoльні oгipки: що додати до розсолу, щоб були дуже смачні та хрумкі

Під час готування малocoльних oгipків, потрібно покласти кілька інгредієнтів, щоб вони були надзвичайно смачними. Головний секрет смакоти — мед, який разом із часником, зеленню та прянощами створює напрочуд смачне поєднання.

Як приготувати смачні малосольні огірки

Готуємо огірки — їх потрібно ретельно вимити, висушити обрізати кінчики з двох боків. Якщо огірки великого розміру, можна розрізати.

Для приготування розсолу на літр холодної води додайте дві столові ложки солі та чайну ложку рідкого меду. Добре розмішайте, щоб усі компоненти добре розчинилися.

На дно банки покладіть лист хрону, додайте кілька гілочок кропу і три лаврові листи. Не забудьте додати кілька горошин чорного та запашного перцю.

Покладіть огірки до банки і залийте їх розсолом, після чого прикрийте банку капроновою кришкою та залиште в темному місці за кімнатної температури на 2 дні.

Переставте банку з огірками до холодильника. Щойно вони охолонуть — скуштуйте.