Малocoльні oгipки: що додати до розсолу, щоб були дуже смачні та хрумкі

Під час готування малocoльних oгipків, потрібно покласти кілька інгредієнтів, щоб вони були надзвичайно смачними. Головний секрет смакоти — мед, який разом із часником, зеленню та прянощами створює напрочуд смачне поєднання.
Як приготувати смачні малосольні огірки
- Готуємо огірки — їх потрібно ретельно вимити, висушити обрізати кінчики з двох боків. Якщо огірки великого розміру, можна розрізати.
- Для приготування розсолу на літр холодної води додайте дві столові ложки солі та чайну ложку рідкого меду. Добре розмішайте, щоб усі компоненти добре розчинилися.
- На дно банки покладіть лист хрону, додайте кілька гілочок кропу і три лаврові листи. Не забудьте додати кілька горошин чорного та запашного перцю.
- Покладіть огірки до банки і залийте їх розсолом, після чого прикрийте банку капроновою кришкою та залиште в темному місці за кімнатної температури на 2 дні.
Переставте банку з огірками до холодильника. Щойно вони охолонуть — скуштуйте.