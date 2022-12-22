Максим Механів – найкращий футболіст сезону у складі тернопільської «Ниви»

Минулого тижня вболівальники тернопільської «Ниви» обирали найкращого гравця команди у першій частині сезону Vbet UA Перша.

За звання найкращого змагалися Максим Механів, Роман Волохатий та Андрій Зінь.

За результатами голосування в соцмережі Фейсбук переміг Максим Механів.

До речі, голкіпер «Ниви» – лідер за кількістю проведених хвилин на полі. Першу частину сезону у чемпіонаті VBET UA Перша він провів без замін, взявши участь в усіх 14-ти поєдинках.

Саме завдяки самовідданій грі Механіва на останньому рубежі, «Нива» стала другою у рейтингу команд, які пропускали найменше у першій частині сезону. У 14-ти поєдинках суперники зуміли забити у ворота Максима лише 8 голів. А 7 матчів наш голкіпер відстояв «на нуль».

1329 хвилин – саме стільки провів на полі капітан жовто-зелених, що, звісно, є найкращим показником серед усіх заявлених на сезон гравців.

Тим часом Роман Волохатий та Андрій Зінь продовжили контракти із «Нивою». Нові угоди гравців із клубом розраховані терміном на 1,5 року.

У цьому сезоні Роман Волохатий провів 13 матчів та відзначився двома забитими м’ячами. Андрій Зінь взяв участь в усіх 14-ти матчах та забив 3 голи, ставши найкращим бомбардиром команди.

Нагадаємо, що півзахисник Роман Волохатий виступає у «Ниві» із 2018-го року. Андрій Зінь приєднався до клубу у 2020-му.