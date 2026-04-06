На Дніпропетровщині загинув 24-річний воїн із Чорткова Максим Куропатва

Захисник віддав життя за Україну, її свободу та незалежність.

Пішов захищати Україну у 20 років

Максим Куропатва народився 14 травня 2001 року у Чорткові.

Після закінчення Чортківської гімназії №3 імені Романа Ільяшенка він здобув професію маляра-штукатура у Чортківському вищому професійному училищі.

На військову службу був призваний 1 квітня 2022 року Чортківським РТЦК та СП.

Служив хіміком відділення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки.

Обставини загибелі

Життя воїна обірвалося 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.

Прощання з Героєм

Жителів громади закликають гідно провести захисника в останню путь:

7 квітня о 13:00 — зустріч тіла у Соборі верховних апостолів Петра і Павла

7 квітня о 18:00 — парастас у кімнаті смутку при церкві Святої Покрови

8 квітня о 12:00 — чин похорону

Вічна пам’ять Герою

Максим став на захист України зовсім юним і до останнього залишався вірним військовій присязі.

Вічна пам’ять і слава українському воїну. Щирі співчуття рідним і близьким.