На Дніпропетровщині загинув 24-річний воїн із Чорткова Максим Куропатва

Захисник віддав життя за Україну, її свободу та незалежність.
Максим Куропатва народився 14 травня 2001 року у Чорткові.
Після закінчення Чортківської гімназії №3 імені Романа Ільяшенка він здобув професію маляра-штукатура у Чортківському вищому професійному училищі.
На військову службу був призваний 1 квітня 2022 року Чортківським РТЦК та СП.
Служив хіміком відділення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки.
Життя воїна обірвалося 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.
Жителів громади закликають гідно провести захисника в останню путь:
Максим став на захист України зовсім юним і до останнього залишався вірним військовій присязі.
Вічна пам’ять і слава українському воїну. Щирі співчуття рідним і близьким.