Майже мільйон українських ветеранів отримали разову грошову виплату До Дня Незалежності

Майже мільйон українських ветеранів та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримали разову грошову виплату До Дня Незалежності.
Вже десять років поспіль наша країна протистоїть російській агресії, з 2022 р. – щодня українські захисники боронять Незалежність та територіальну цілісність нашої країни.
До Дня незалежності України, яку ми сьогодні виборюємо, понад 982 тис. українців з числа ветеранів війни, тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власнукраїну, отримали разову грошову виплату. Загальна суму виплат склала понад 1,1 млрд грн.
В порівнянні з минулим 2023 роком, цю виплату отримало майже на 140 тис. людей більше.
«Витрати на безпеку і оборону залишаються пріоритетними в умовах війни, адже збереження незалежності країни дорівнює збереженню нашого існування як нації. Проте забезпечують оборону – люди. Ті – хто в перші дні війни пішов добровольцем на фронт, ті – хто був мобілізований і доєднався до лав Захисників, щоб протидіяти російській агресії. Тому в День Незалежності дякуємо їм, їхнім родинам, і кожному, хто в той чи інший час боронив територіальну цілісність України», – підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.