Майже 4 млрд грн податків і зборів надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини

Протягом першого півріччя цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 3 млрд 919,5 млн гривень податкових платежів. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Серед податків, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, тергромади Тернопільщини за 6 місяців цього року отримали 2 млрд 564,8 млн грн податку на доходи фізосіб, а малий бізнес сплатив 643,3 млн грн єдиного податку. Також на 293 млн грн місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 155,9 млн грн – податок на нерухоме майно.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області