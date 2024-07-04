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Майже 4 млрд грн податків і зборів надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини

04.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Теми, Податки

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Протягом першого півріччя цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 3 млрд 919,5 млн гривень податкових платежів. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Серед податків, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, тергромади Тернопільщини за 6 місяців цього року отримали 2 млрд 564,8 млн грн податку на доходи фізосіб, а малий бізнес сплатив 643,3 млн грн єдиного податку. Також на 293 млн грн місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 155,9 млн грн – податок на нерухоме майно.

Сектор інформаційної взаємодії
Головного управління ДПС у Тернопільській області

Теги: податки, податкова

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