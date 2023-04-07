Майже 20 вулиць відремонтують у Тернополі цього року

Як тільки стабілізується погода, на дорогах та об’єктах шляхо-мостового господарства Тернопільської громади розпочнуться поточні ремонти.

Як повідомили у міській раді, підрядні організації ліквідують вибоїни та дефекти, аби покращити експлуатаційний стан доріг.

Крім цього, у Тернополі поточний ремонт запланований на 17 ділянках.

Зокрема, на вулицях:

– Бродівська (від шляхопроводу до транспортної розвʼязки вул. Збаразька – Галицька – Вояків дивізії «Галичина»);

– Тарнавського (від перехрестя вул. Київська до транспортної розвʼязки вул. Василя Симоненка–Володимира Великого);

– Тарнавського (ділянка на підйом від вул. Захисників України до ресторану «Бахус»);

– просп. Степана Бандери (від «Збаразького кільця» в напрямку бульвару Данила Галицького);

– 15 Квітня;

– Микулинецька;

– Львівська (від пішохідного переходу McDonalds до заїзду ЗУНУ);

– Острозького (від вул. Руська до примикання вул. Андрея Шептицького);

– Миколи Гоголя;

– Йосипа Сліпого (від ТЦ «Атріум» до вул. Олександра Брюкнера);

– Родини Барвінських;

– вул. Весела.

Крім того, ремонту зазнають транспортна розв’язка вул. Івана Мазепи – Максима Кривоноса – Львівська – Бережанська, шляхопровід по вул. Бродівська, проїзд від вул. Лесі Українки в сторону гаражного кооперативу «Східний-Тернопіль», транспортна розв’язка вул. Збаразька – просп. Злуки – Текстильна – Промислова (дощова каналізація) та перехрестя вулиць Євгена Коновальця – Іллі Рєпіна (дощова каналізація).