Майже 20 вулиць відремонтують у Тернополі цього року

Як повідомили у міській раді, підрядні організації ліквідують вибоїни та дефекти, аби покращити експлуатаційний стан доріг.
Крім цього, у Тернополі поточний ремонт запланований на 17 ділянках.
Зокрема, на вулицях:
- – Бродівська (від шляхопроводу до транспортної розвʼязки вул. Збаразька – Галицька – Вояків дивізії «Галичина»);
- – Тарнавського (від перехрестя вул. Київська до транспортної розвʼязки вул. Василя Симоненка–Володимира Великого);
- – Тарнавського (ділянка на підйом від вул. Захисників України до ресторану «Бахус»);
- – просп. Степана Бандери (від «Збаразького кільця» в напрямку бульвару Данила Галицького);
- – 15 Квітня;
- – Микулинецька;
- – Львівська (від пішохідного переходу McDonalds до заїзду ЗУНУ);
- – Острозького (від вул. Руська до примикання вул. Андрея Шептицького);
- – Миколи Гоголя;
- – Йосипа Сліпого (від ТЦ «Атріум» до вул. Олександра Брюкнера);
- – Родини Барвінських;
- – вул. Весела.
Крім того, ремонту зазнають транспортна розв’язка вул. Івана Мазепи – Максима Кривоноса – Львівська – Бережанська, шляхопровід по вул. Бродівська, проїзд від вул. Лесі Українки в сторону гаражного кооперативу «Східний-Тернопіль», транспортна розв’язка вул. Збаразька – просп. Злуки – Текстильна – Промислова (дощова каналізація) та перехрестя вулиць Євгена Коновальця – Іллі Рєпіна (дощова каналізація).