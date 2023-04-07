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Майже 20 вулиць відремонтують у Тернополі цього року

07.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Як тільки стабілізується погода, на дорогах та об’єктах шляхо-мостового господарства Тернопільської громади розпочнуться поточні ремонти.

Як повідомили у міській раді, підрядні організації ліквідують вибоїни та дефекти, аби покращити експлуатаційний стан доріг.

Крім цього, у Тернополі поточний ремонт запланований на 17 ділянках.

Зокрема, на вулицях:

  • – Бродівська (від шляхопроводу до транспортної розвʼязки вул. Збаразька – Галицька – Вояків дивізії «Галичина»);
  • – Тарнавського (від перехрестя вул. Київська до транспортної розвʼязки вул. Василя Симоненка–Володимира Великого);
  • – Тарнавського (ділянка на підйом від вул. Захисників України до ресторану «Бахус»);
  • – просп. Степана Бандери (від «Збаразького кільця» в напрямку бульвару Данила Галицького);
  • – 15 Квітня;
  • – Микулинецька;
  • – Львівська (від пішохідного переходу McDonalds до заїзду ЗУНУ);
  • – Острозького (від вул. Руська до примикання вул. Андрея Шептицького);
  • – Миколи Гоголя;
  • – Йосипа Сліпого (від ТЦ «Атріум» до вул. Олександра Брюкнера);
  • – Родини Барвінських;
  • – вул. Весела.

Крім того, ремонту зазнають транспортна розв’язка вул. Івана Мазепи – Максима Кривоноса – Львівська – Бережанська, шляхопровід по вул. Бродівська, проїзд від вул. Лесі Українки в сторону гаражного кооперативу «Східний-Тернопіль», транспортна розв’язка вул. Збаразька – просп. Злуки – Текстильна – Промислова (дощова каналізація) та перехрестя вулиць Євгена Коновальця – Іллі Рєпіна (дощова каналізація).

Джерело: Тернополянни

Теги: ремонт доріг

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