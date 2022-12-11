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“Любов, радість і тепло”: Тернопільські підлітки написали листи для бійців

11.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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У Тернополі підлітки писали листи для воїнів ЗСУ до Дня Святого Миколая. Акцію організували у благодійному фонді “Карітас”.

Зазвичай, до Дня Святого Миколая діти пишуть листи зі своїми бажаннями. Втім, цьогоріч дівчата і хлопці вирішили змінити традицію та написати листи для українських захисників, пише За Збручем.

Торік писала лист Святому Миколаю зі своїми бажаннями та мріями. В мене їх величенький список. Цього року мрія одна у всіх — це перемога України в цій війні. Тому ми вирішили підтримати наших захисників до Дня Святого Миколая та написати їм лист, виразити свою вдячність і повагу, а також показати нашу підтримку, що ми дуже цінуємо те, що вони роблять, – каже учасниця акції Олеся Голенюк.

Як розповіли організатори акції, листи українським захисникам писали підлітки, які беруть участь у соціальних проектах “Карітасу”.

Зазвичай, наші діти писали листи з власними побажаннями, а в цьому році все змінилося. Сьогодні наші підлітки писали листи для воїнів ЗСУ. Це листи вдячності, листи роздумів, листи підтримки. І нехай ці листи принесуть нашим захисникам любов і радість та тепло від сердець наших неймовірних дітей.

Автор: Роман Васильович

Мітки: "Карітас", листи, листи для воїнів ЗСУ, підлітки

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