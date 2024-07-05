Липень казати звик: «Я – грозовик»: Якою буде другого місяця літа

Липень – екватор літа, маківка, вершина, найтепліший місяць року з частими грозами та зливами. Щедра і барвиста краса липня заворожує. Після дощів у лісах побільшає грибів. Співочі птахи вже відспівали свої хороводи.

Наші прадіди говорили: «Липень на двір зазирнув – пора серпи гострити», «Відзначили Івана, прийшли Петро і Павло – дивись, уже й літо втекло».

Так, час біжить невблаганно. Здавалося, лише щойно була весна і засівали поля, а ми вже зустріли початок липня і розпочинатимемо жнивувати. Як каже приказка: «Липень косить і жне, довго спати не дає».

Чи буде щедрим урожай, чи зможемо вчасно його зібрати, залежатиме й від погодних умов.

Тож якою буде погода у липні?

Липень 2024 року очікується теплим і багатим на погодні контрасти. Недаремно кажуть, що у липні сонце йде на зиму, а літо – на спеку.

За прогнозами синоптиків, липень буде спекотним, з переважанням сонячних днів та середніми температурами вищими за норму на 1,5–2 градуси. В Укргідрометцентрі зазначили, що загалом значення коливатимуться від +20°C до +26°C. Щодо опадів, то їх очікують у межах норми – 37–95 мм. Матимуть місце й періоди нестійкої погоди з грозами.

За даними синоптичних сайтів, на початку липня можливі короткочасні дощі, які принесуть трохи прохолоди. Стосовно температури повітря, то вона коливатиметься від +24°C до +39°C. Пік спеки припаде на першу половину місяця. У другій половині прогнозують невелике зниження температури, однак очікувати різких її змін не варто.