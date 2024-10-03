Лихоманка з кешбеком: на сайті «Зроблено в Україні» зареєструвалося понад мільйон людей

На сайті «Зроблено в Україні» станом на початок тижня уже зареєстровано 1170 виробників, 15 370 точок продажу і 220000 товарів, які беруть участь у програмі «Національний кешбек». Рахунок людей, які приєдналися, уже перевищує мільйон.

На згаданому сайті описано алгоритм дій для того, щоб стати учасником програми. Передусім оформити картку, на яку держава перераховуватиме кошти. Віртуальну – в своєму банківському мобільному застосунку чи фізичну – в банку.

Надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів в магазинах, що долучились до програми. Це можна зробити в банківському застосунку або в банку. Оновити мобільний застосунок Дія та обрати послугу «Національний кешбек».

Як отримати кешбек? Купуйте товари від українських виробників, які беруть участь в програмі, в магазинах, які підтримують кешбек.

Оплатіть покупку банківською карткою. Отримайте 10% кешбеку від купівлі українського на спеціальний рахунок. Використати нарахування можна до 31 січня 2025 року.

Держава повертає 10% від суми покупки товарів українського виробництва. Мінімальна сума кешбеку на місяць — 2 грн, максимальна — 3000 грн.

Кешбек діє на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі, крім підакцизних.

Участь виробників і продавців в програмі добровільна, отже кешбек діятиме на ті товари, які виробники зареєстрували в програмі. І в тих магазинах, які відповідають умовам програми і зареєстровані в програмі.

Коли кешбек прийде на картку? Нарахований кешбек можна буде перевірити на наступний день в застосунку Дія. Кешбек на карту зараховуватиметься раз на місяць до 20 числа наступного місяця.

Зняти готівку за кешбек буде неможливо. Передбачена тільки можливість безготівкової оплати за послуги. Кешбек, нарахований за 2024 рік, можна використати до 31 січня 2025 року.

Куди можна витратити кешбек? На локальні послуги, які доєдналися до участі у програмі. Серед них: медичні послуги, спорт, кіно, ресторани, оплата комунальних послуг, транспорту, мобільного зв’язку. На підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій.

Люди, які уже приєдналися до програми, «випускають пар» у соціальних мережах. Одні захоплено кажуть, що у Дії уже відображено суму кешбеку, а дехто хвалиться, що вже отримав гроші (це викликає недовіру в інших зареєстрованих споживачів). Більшість нарікають, що нічого немає, хоч купували, наприклад, в «АТБ» неодноразово повні торби українських продуктів. Інші заспокоюють, мовляв, дочекайтеся двадцятого числа.

А ще є окрема когорта людей, які досить скептично спостерігають за цією лихоманкою і вважають кешбек пасткою – нібито держава отримає абсолютно легальне право стежити за рухом коштів на картках і «виловлювати» тих, хто витрачає не за своїми прибутками або ж має незадекларовані надходження.

Цікаво, що чимало експертів та аналітиків теж притримуються такої думки. Кешбек – ще один спосіб для ефективного збору податків з громадян. Головний «підводний камінь» для громадян, які збираються приєднатися до програми Національного кешбеку – це надання доступу до даних про свої банківські операції державі, вважає засновниця компанії SpiceProp Наталія Бойко.

«Не виключено, що до деяких громадян у державної податкової служби України можуть з’явитися запитання. Тож крім підтримки споживання і виробників українських товарів, для держави це ще один спосіб підвищити прозорість фінансового життя громадян і ефективність збору податків з них», – розповіла Бойко.

Більш категоричний Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики: «Це абсолютна ідіотська, популістична ініціатива. Це просто з нашої кишені і трошки з кишень міжнародників роздаватимуть на вітер 3 мільярди гривень, паралельно, залізши в банківську таємницю податкових рахунків. Тому я не раджу нікому заходити в цю історію».

Три мільярди гривень передбачено на кешбек у цьому році. А що буде у наступному? Начебто на програму треба 10 мільярдів. Ось що написав у Телеграм Ярослав Железняк: «Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді дозволити використати на фінансування програми «Національного кеш беку» та підтримку проєктів зі значними інвестиціями залишок коштів, що надійшли до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). У тексті самого закону про Бюджет-2025 зʼявилась цікава стаття, №38, яка говорить про те, що невикористані кошти Соцстраху можуть бути «за рішенням КМУ» відправлені на різні програми, в тому числі і… кешбек», – зауважив депутат.

«Мало того, що гроші будуть в обхід рішення Ради направляти на різні програми (а просто «за рішенням КМУ»), цинізм ситуації в тому, що ми з Фонду соцстраху будемо фінансувати індустріальні парки, техніку і кешбек», – наголосив Железняк.

Він додав, що подав поправку до законопроєкту з пропозицією спрямувати ці кошти на Міноборони або реабілітацію ветеранів.

Згідно із текстом законопроєкту №12000 на сайті Верховної Ради, стаття 38 пропонує дозволити Кабміну спрямувати залишок коштів, перерахованих Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та не використаних у 2024 році, на такі цілі: часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; державне стимулювання створення індустріальних парків; забезпечення держпідтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями;

компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;

підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Як пише, «Цензор», йдеться про кошти в обсязі 10 мільярдів гривень, які Фонд соцстрахування мав перерахувати до спецфонду держбюджету 2024 році.