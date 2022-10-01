Під час чергової сесії Луцької районної ради 29 серпня депутати підтримали звернення до ВРУ, Кабінету Міністрів України, Ради нацбезпеки і оборони України, начальника Волинської обласної військової адміністрації про заборону Української Православної Церкви Московського Патріархату на території України.

Про це повідомляють на сторінці Луцької райради у «Фейсбук».

«Для Російської Федерації, яка здійснює воєнну агресію проти України, Українська Православна Церква Московського Патріархату (УПЦ МП), як частина Російської Православної Церкви (РПЦ), практично є останнім форпостом з підтримки держави – агресора.

Діяльність Української Православної Церкви (Московського Патріархату) (далі – УПЦ МП) носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер. Будучи структурним підрозділом Російської Православної Церкви, яка відома своїми давніми стосунками з російськими спецслужбами, ця релігійна організація послідовно провадить розкольницьку політику на релігійному ґрунті, штучно створюючи передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та невпинно розповідаючи всім навкруги про жахливу міжрелігійну ситуацію в Україні.

Росія цинічно використовує упц мп, її священнослужителів і вірян (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руского міра».

Перед вторгненням в Україну Путін заявив, що УПЦ МП в Україні «утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні».

Православна Церква в Росії не є церквою як такою, це певний департамент у справах релігій російської держави, а позиція РПЦ, та персонально Патріарха Кіріла у війні Росії проти України є максимально людиноненависницькою. Від рук російських терористів, благословенних кірілом, гинуть наші сини та чоловіки, мирні люди, серед яких діти та жінки.

Визнаючи це, частина священників УПЦ МП на Волині поставили свої підписи під зверненням з вимогою засудити дії кіріла силою міжнародного церковного трибуналу. Однак, керівництво упц мп й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в москві, що прямо загрожує національній безпеці України.

Представники УПЦ МП усіляко уникають засудження російської агресії проти України і подекуди вчиняють такі колаборантські дії: співпраця з Росією на окупованих територіях, допомога військовим формуванням агресора, постачання окупантам інформації, ресурсів тощо. Це свідчить про те, що духовенство упц мп, у своїй масі, не покаялося. Глибоко в душі вони залишаються вірними кремлю.

Повномасштабна агресія, яка триває вже майже пів року, жодним чином не змінила суті Української Православної Церкви Московського Патріархату, ніяких історичних рішень чи заяв, актів публічного каяття і гнівних засуджень російської агресії ми не почули.

Ці та інші факти є свідченням того, що діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату підриває територіальну цілісність, соборність та державність України, спрямована на підтримку геноциду українського народу і несе пряму загрозу життю, здоров’ю, безпеці, честі та гідності українців.

Якщо Україна хоче гарантувати свою безпеку і незалежність в ній не повинні працювати ворожі структури. Важко перемогти агресора, який має потужну п’яту колону в середині держави. Структуру, в якій повно російських шпигунів і любителів «руського міра» неможливо реформувати чи змінити, вона має бути ліквідована.

Враховуючи наведені факти та обставини, ми, депутати Луцької районної ради, звертаємося до:

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України – з вимогами:

– прийняти Закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні;

– ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;

– здійснити повернення українському народу таких українських релігійних святинь, як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-Успенська Почаївська лавра;

Начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка – негайно скасувати в установленому законодавством порядку Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області;

Вірян УПЦ МП на Волині – відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, що дасть вірянам нашої країни змогу збудувати єдину православну незалежну українську Церкву», – йдеться у повідомленні.