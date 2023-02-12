Льодова казка зими: на Тернопільщині замерз найвищий рівнинний водоспад (фото)

На Тернопільщині є таке чарівне місце – Джуринський водоспад. Він розташований у Чортківському районі і входить до складу Національного природного парку «Дністровський каньйон».

«Особливої краси взимку набувають замерзлі водоспади: Джуринський водоспад – найвищий водоспад рівнинної частини України», – повідомляє НПП «Дністровський каньйон».

Варто зазначити: висота водоспаду – 16 м, ширина – до 20 м, кількість каскадів – 3.

Джуринський водоспад – один із найпривабливіших туристичних об’єктів Тернопільщини.

(Фото Національного природного парку «Дністровський каньйон).