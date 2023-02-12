12.02.2023 12:52

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Льодова казка зими: на Тернопільщині замерз найвищий рівнинний водоспад (фото)

12.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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На Тернопільщині є таке чарівне місце – Джуринський водоспад. Він розташований у Чортківському районі і входить до складу Національного природного парку «Дністровський каньйон».

«Особливої краси взимку набувають замерзлі водоспади: Джуринський водоспад – найвищий водоспад рівнинної частини України», – повідомляє НПП «Дністровський каньйон».

Варто зазначити: висота водоспаду – 16 м, ширина – до 20 м, кількість каскадів – 3.

Джуринський водоспад – один із найпривабливіших туристичних об’єктів Тернопільщини.

(Фото Національного природного парку «Дністровський каньйон).

Джерело: Наш День

Теги: Джуринський водоспад

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