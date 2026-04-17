Тренеру зі Збаража присвоїли звання «Заслужений тренер України»

Визнання багаторічної праці

Олександр Лобас — тренер з баскетболу та вчитель Збаразького ліцею №2 імені Івана Франка. Його відзначення стало результатом багаторічної наполегливої праці, професіоналізму та відданості спорту.

Особливого значення цій нагороді додає успіх його вихованки Анастасії Костоглод, яка досягла високих результатів на міжнародному рівні, зокрема на іграх у Токіо.

Гордість громади

У громаді відзначають, що виховати спортсмена такого рівня — це свідчення високої тренерської майстерності, терпіння та віри у своїх учнів.

Олександру Лобасу дякують за внесок у розвиток українського спорту та бажають нових досягнень і перемог його вихованцям.