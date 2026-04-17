17.04.2026 16:02

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Тренеру зі Збаража присвоїли звання «Заслужений тренер України»

Високе державне визнання отримав тренер зі Збаража — Олександру Лобасу присвоїли звання «Заслужений тренер України».

17.04.2026

Яровий Роман

161

Новини, Спорт

тренер з баскетболу
Поширити:

Визнання багаторічної праці

Олександр Лобас — тренер з баскетболу та вчитель Збаразького ліцею №2 імені Івана Франка. Його відзначення стало результатом багаторічної наполегливої праці, професіоналізму та відданості спорту.

Особливого значення цій нагороді додає успіх його вихованки Анастасії Костоглод, яка досягла високих результатів на міжнародному рівні, зокрема на іграх у Токіо.

Гордість громади

У громаді відзначають, що виховати спортсмена такого рівня — це свідчення високої тренерської майстерності, терпіння та віри у своїх учнів.

Олександру Лобасу дякують за внесок у розвиток українського спорту та бажають нових досягнень і перемог його вихованцям.

Джерело: Збаразький ліцей N2 імені Івана Франка

Теги: Збараж, тренер

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах