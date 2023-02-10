“Літаючі” лижники з Тернопільщини здобули медалі на чемпіонаті України

«Літаючі» лижники з Тернопільщини здобули перемогу на Чемпіонаті України. Змагання проходили протягом двох днів у Кременці, на комплексі лижних трамплінів. Серед учасників – спортсмени з різних регіонів України.

У перший день змагань відбулися командні поєдинки, які закінчилися перемогами учнів школи як у стрибках на лижах з трампліна, так і в лижному двоборстві. Як повідомили організатори змагань, переможцем в стрибках на лижах з трампліна серед юнаків стала команда в складі Павлішина Андрія та Струмінського Олександра. «Бронзова» нагорода також в учнів школи Вілівчука Сергія та Рудака Данила. Серед дівчат «золото» у Цибульської Олени. В лижному двоборстві перше місце в команди у складі Стрільчука Ігоря, Євдокімова Станіслава, Рудака Данила та Струмінського Олександра, а третє місце – у команди, в складі якої виступали Кисорець Тарас, Струмінський Олексій, Павлішин Андрій та Вілівчук Сергій. Ще одна золота нагорода у цьому виді у Цибульської Олени.

На наступний день в особистих змаганнях в стрибках на лижах з трампліна серед юнаків 2009-2010 років народження чемпіоном став Павлішин Андрій, третє місце зайняв Струмінський Олександр. Серед юнаків 2011 р. н. і молодших «золото» виборов Євдокімов Станіслав, а срібну нагороду здобув Стрільчук Ігор. Серед дівчат чемпіонкою стала Цибульська Олена. В лижному двоборстві серед юнаків 2009-2010 р. н. друге місце посів Рудак Данило, третім став Павлішин Андрій. У віковій групі 2011 р.н. і молодші серед юнаків чемпіоном став Стрільчук Ігор, срібним призером – Євдокімов Станіслав. Серед дівчат вікової групи 2010 перше місце зайняла Цибульська Олена, третє – Євдокімова Софія. І ще одне «срібло» у Цибульської Олени серед дівчат вікової групи 2008-2009 років народження».

Готувала спортсменів команда тренерів обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту. Наступні змагання, у яких візьмуть участь вихованці школи – це чемпіонати України зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства, які відбудуться 10-12 лютого у Ворохті.