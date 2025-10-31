Літай, керуй, перемагай: підрозділ технологічної піхоти шукає холодний розум і гаряче серце — контракт, підготовка, пільги

БПЛА, FPV, наземні роботизовані комплекси, перехоплювачі — якщо це літає, їде або думає замість піхоти, ми навчимо керувати цим.

Наші підрозділи це не клуб хіпстерів, це еліта війни на відстані. Вони навчають так, щоб ворог почував себе зниклим: без карт, без шансів, без повернення.

Що отримаєш тут і зараз:

Контракт — 2 роки, з яких 12 місяців — на бойових.

Підготовка — до 4 місяців (швидше, якщо є досвід: сертифікати, волонтерство, польоти у вихідні або ті TikTok-відео з «прильотами»).

Після служби: іпотека під 0% — щоб життя було не тільки війною; право виїзду за кордон; 1 рік броні після завершення контракту (тобто тебе не мобілізують).

Тут тебе вчать мислити як машина і діяти як людина, яка знає ціну життю. Кожен політ — не трюк для лайків, а рятунок побратима. Ми воюємо технологічно, а не людьми. Якщо в тобі холодний розум і гаряче серце — ти в правильному місці.

Заповнюй анкету на сайті https://28ombr.army/. Або телефону +38 077 666 00 12.