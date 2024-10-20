Лісовий: Багато учнів 10-11 класів виїжджають за кордон

Багато дітей, особливо хлопців, які навчаються в старших класах, виїжджають за кордон. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами», – сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Міністр Оксен Лісовий наголосив, що ключове, що МОН має їм запропонувати – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Серед іншого Лісовий зазначив, що західна освіта частково міфологізована, а ті університети, до яких їдуть українська молодь, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.