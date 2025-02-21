Ліки на які знизять ціни на 30%: МОЗ опублікувало перелік

Перелік зі ста лікарських засобів на які з 1 березня в Україні мають знизити ціни на 30% оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

До списку потрапила сотня найпопулярніших препаратів, які виробляють фармацевтична фірма «Дарниця», «Фармак», «Київський вітамінний завод», «Кусум фарм», «Юрія-фарм», «Корпорація Артеріум», «Віола», «Борщагівський ХФЗ» та «Інтерхім».

У перелік потрапили саме ті медикаменти, які найчастіше купують українці.

Зокрема, на 30% подешевшати навесні мають ліки, які застосовують при кашлі та ГРВІ, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, препарати проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Ось повний перелік усіх цих лікарських засобів:

Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2024 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців», що введено в дію Указом Президента України №82/2025, містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Зокрема, передбачено введення ряду регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку.

На виконання рішення РНБО нещодавно уряд вже врегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів та відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в частині контролю за цінами в аптечних мережах. Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби».