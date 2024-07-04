Лікарня заплатила за електрику зайвих понад 140 тисяч гривень

Бучацькою окружною прокуратурою виконано рішення Господарського суду Тернопільської області за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання електроенергії та стягнення надмірно сплачених понад 140 тис грн.

Встановлено, що між КНП «Заліщицька центральна міська лікарня» та товариством з обмеженою відповідальністю у 2021 році укладено договір про постачання електричної енергії лікарні територіальної громади.

Надалі сторони уклали 6 додаткових угод до цього договору, згідно з якими ціну електричної енергії було збільшено на 64,98 % з одночасним зменшенням кількості кВт електроенергії. При цьому сторони документально не підтвердили необхідність збільшення ціни на електроенергію.

Відтак, на виконання рішення суду, товариство з обмеженою відповідальністю сплатило до місцевого бюджету понад 140 тис грн, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.