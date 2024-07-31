LiFePO4 акумулятори: переваги та недоліки

Літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO4) вже довгий час залишаються одним з найкращих рішень для живлення різноманітних електронних пристроїв, електротранспорту та інших автономних систем. Вперше про них заговорили у 2003 році, і з того часу АКБ постійно удосконалюються, залишаючись поза конкуренцією завдяки своїм унікальним характеристикам. Розглянемо основні переваги та недоліки LiFePO4 акумуляторів, які пропонує магазин електротоварів 220 Volt.

Переваги та особливості LiFePO4 акумуляторів

Однією з головних переваг LiFePO4-моделей є безпека. Ці АКБ надійно захищені від вибухів та займання навіть у випадку розгерметизації. Також вони не виділяють шкідливих речовин під час роботи та утилізації. Це значно спрощує процес їхньої переробки.

LiFePO4 акумулятори відрізняються покращеною термічною та хімічною стабільністю. Вони здатні витримувати піковий розрядний струм до 25C, що робить їх ідеальними для використання з високоточним обладнанням, чутливим до відхилень від необхідних параметрів струму. Окрім того, моделі LiFePO4 мають великий робочий ресурс, розрахований на 3000-5000 робочих циклів заряду та розряду зі зниженням ємності не більше ніж на 20%.

Ще однією суттєвою перевагою є низький саморазряд та стабільна робота в широкому температурному діапазоні від -30°C до +50 °C. Також LiFePO4 акумулятори менш уразливі до старіння — їх робоча ємність знижується лише на 1,5% на рік, тоді як інші типи АКБ можуть втрачати до 10% за той самий період.

Незважаючи на численні переваги, LiFePO4 акумулятори мають і деякі особливості. Серед них невисоке номінальне напруження (3-3,3 В) та менша енергомісткість порівняно з іншими літій-іонними моделями.

Принцип роботи і сфери застосування

LiFePO4 акумулятори працюють за принципом взаємодії літій-феррофосфату як катода та вуглецю як анода. Під час розряду іони літію переміщуються до анода, де інтегруються в кристалічну структуру, віддаючи накопичену енергію. Зарядка здійснюється зворотнім процесом, коли іони літію повертаються до катода.

LiFePO4 акумулятори знайшли широке застосування у різних галузях. Вони використовуються для живлення:

електромоторів човнів, мопедів, мотоциклів, скутерів, велосипедів та електромобілів;

підіймачів, штабелерів, промислових порохотягів;

газонокосарок та іншої техніки.

Крім того, вони ідеально підходять для створення буферних накопичувачів енергії в системах альтернативного електропостачання, таких як вітрогенератори та сонячні панелі. Також АКБ LiFePO4 використовуються в домашніх джерелах безперебійного живлення та гібридних генераторах.

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